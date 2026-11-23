O turistă a rămas șocată după ce a văzut cum arată cheile de la camerele hostelului unde urma să se cazeze.

Postarea lui Molly a devenit virală pe internet, după ce s-a filmat în timp ce deschide ușa camerei de la cazare, după o călătorie de opt ore cu autocarul, scrie mirror.co.uk.

Atât turista, cât și alți mulți alți oaspeți, au rămas fără cuvinte, după ce au primit cheia de la camere.

Hostel-urile sunt ieftine, adevărate locuri de socializare pentru turiștii care au nevoie doar de o noapte de cazare și nu sunt deranjați de faptul că împart dormitorul cu altcineva, precum și baia, bucătăria și alte spații.

Asemenea unități de cazare sunt preferate de drumeți, studenți și alte categorii în treacăt.

Ținând cont de faptul că hostelurile nu se supun standardelor stricte ale hotelurilor, unele din acestea sunt cunoscute pentru design-ul ieșit din comun, faptul că sunt deschise în clădiri istorice și interacțiunile sociale dubioase, care țin prețul „în jos”.

Turista Molly a avut o experiență neobișnuită atunci când s-a cazat la un asemenea hostel.

Femeia a prezentat pe TikTok imagini cu cheia pe care a primit-o la recepție, la care este atașat un capac uriaș de la o sticlă, confecționat din plastic.

„Acel moment în care ajungi la hostel, cu mahmureală, după 8 ore de mers cu autocarul și doamna de la recepție îți dă cheia de la cameră…”, este mesajul femeii de pe TikTok.

Clipul turistei Molly a devenit viral pe TikTok, cu peste 350.000 de aprecieri.

Sursa foto & video: Tik Tok / molly.benson