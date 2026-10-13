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Firicel din Las Fierbinți, pericol public! Actorul Toma Cuzin a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident, cu permisul suspendat și sub influența drogurilor. Este a patra oară când Cuzin este prins cu stupefiante, în plină discuție despre dezincriminarea consumului

Elena Popescu
Firicel din Las Fierbinți, pericol public! Actorul Toma Cuzin a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident, cu permisul suspendat și sub influența drogurilor. Este a patra oară când Cuzin este prins cu stupefiante, în plină discuție despre dezincriminarea consumului
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Actorul  Toma Cuzin, cunoscut publicului pentru rolul lui Firicel din serialul Las Fierbinți, a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident rutier în județul Teleorman, în timp ce avea dreptul de a conduce suspendat. Potrivit unor surse judiciare, actorul ar fi avut un rezultat pozitiv la testarea cu aparatul DrugTest și a fost condus pentru recoltarea de probe biologice. Accidentul s-a produs luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45, în comuna Peretu din județul Teleorman.

Actorul a fost reținut pentru că ar fi consumat droguri, în plină dezbatere publică privind dezincriminarea posesiei de droguri, care a fost propusă recent în România.

Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul Las Fierbinți, nu este la prima întâlnire cu anchetatorii. În ultimul deceniu, acesta a fost implicat în mai multe dosare privind deținerea de droguri și infracțiuni la regimul rutier.

În noiembrie 2022, Judecătoria Sectorului 3 l-a condamnat la un an de închisoare, dar a decis amânarea aplicării acesteia pentru un termen de supraveghere de doi ani.

În cazul de aseară, potrivit Inspectoratului de Poliție, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede au fost sesizați în legătură cu producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Un bărbat în vârstă de 49 de ani conducea un autoturism prin comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede. Acesta nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul aflat în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta.

Polițiștii au descoperit că avea permisul suspendat

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul figura cu dreptul de a conduce suspendat.

”Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat”, se arată în comunicatul Poliției. Șoferul a fost testat și pentru consumul de alcool, rezultatul indicat de aparatul etilometru fiind zero.

Potrivit surselor judiciare, bărbatul implicat în accident este actorul Cuzin Toma, cunoscut în special pentru interpretarea personajului Firicel din Las Fierbinți.

Aceleași surse susțin că actorul ar fi avut un rezultat pozitiv la testarea cu aparatul DrugTest. În urma probatoriului administrat în dosar, polițiștii au dispus măsura reținerii bărbatului. ”În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta”, precizează Poliția. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

Toma Cuzin nu este la prima întâlnire cu anchetatorii

Firicel nu este deloc străin de poliție sau de anchetatori. Actorul are un lung istoric de antecedente. Toma Cuzin a intrat în atenția polițiștilor antidrog pe 27 septembrie 2016, când a fost depistat cu substanțe interzise în autoturism, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. În acest dosar, procurorii au decis să renunțe la urmărirea penală, apreciind că efectuarea cercetărilor ar presupune costuri disproporționate în raport cu gravitatea faptei.

Pe 30 mai 2018, Cuzin Toma a fost depistat conducând un autovehicul, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Ulterior, pe 20 noiembrie 2018, actorul a fost prins din nou la volan, în aceeași situație.

De această dată, cercetările au vizat și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Analizele toxicologice efectuate în cadrul anchetei au indicat atunci consumul de cannabis și ecstasy.

Cum și-a ”turnat” Firicel un coleg de platou, la Brigada Antidrog, ca să scape basma curată

În timpul audierilor, Toma Cuzin a susținut că fumase o țigară primită de la un coleg din echipa de filmare, cu ocazia unei petreceri organizate la finalizarea unui lungmetraj. Actorul a declarat că nu ar fi știut inițial ce conținea țigara.

”De fapt, am aflat când am tras din ea ce este, participasem la petrecerea de final de film, era un lungmetraj şi am fost servit de un coleg din echipa de filmare”, a declarat actorul Cuzin Toma când a fost audiat la Poliție.

Actorul a explicat că intenționa să ducă mașina la un service aflat la aproximativ 70-80 de metri de locuință, pentru remedierea unei probleme la o roată și schimbarea anvelopelor.

În noiembrie 2022, Toma Cuzin a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, de Judecătoria Sectorului 3.

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