Doi căutători cu detectoare de metal care se aventurau pe Insula Man au descoperit nu unul, ci două vestigii vikinge, scrie popularmechanics.com.

Căutătorii de obiecte arheologice care se aflau pe Insula Man au rămas fără cuvinte după ce au descoperit un mormânt dublu vechi de 1.100 de ani.

Locul de veci conținea mai multe broșe rare, purtate de obicei de femeile scandinave și o sabie care, potrivit unui expert, altădată ar fi strălucit cu un mâner de „argint strălucitor”.

Situl arheologic a scos la iveală, totodată, mai multe obiecte decorate, un topor viking, balanțe de cântar și un polonic ceremonial din bronz.

„Este o descoperire extraordinară și unul din cele mai semnificative grupuri de obiecte vikinge descoperite vreodată pe Isle of Man”, a declarat Allison Fox.

Fox este custode pentru arheologie la Manx National Heritage, un muzeu și trust de pe Insula Man.

„Este cu adevărat interesantă combinația acestor lucruri, care ne oferă ocazia rară de a explora viețile unora dintre cei mai vechi locuitori ai insulei scandinave”.

Descoperire istorică pe Isle of Man

Experții cred că aventurierii cu detectoare de metal, pe numele lor Daniel Crowe și Rhett Britton, au descoperit mormântul dublu al unui bărbat și al unei femei, care au fost îngropați cu unele din cele mai scumpe lucruri personale: trei broșe ale femeii și o sabie a bărbatului.

Fox a spus că vechimea broșelor sugerează că mormântul ar putea fi „cel mai vechi loc de înmormântare a unei femei vikinge” de pe insulă.

Alături de alte obiecte găsite în sit, a mai declarat Fox, acestea „ajută la construirea unei imagini a oamenilor care au locuit acolo acum 1.000 de ani, despre cum făceau comerț și legăturile pe care le păstrau în societatea vikingă”.

Descoperirea datează din jurul anului 900 d.Hr., ceea ce o plasează la sfârșitul timpuriu al Epocii Vikingilor de pe Insula Man, pe măsură ce comunitățile scandinave se stabileau acolo.

De asemenea, unele din obiecte sunt primele de acest gen găsite pe insulă, mai spun specialiștii.

Experții muzeografi cred că vikingii au ajuns pe insulă, pentru prima oară, în secolul 9.

Recunoscând importanța strategică a poziției sale în Marea Irlandeză, aceștia au stabilit legături comerciale înainte de a se stabili acolo.

O bogată moștenire vikingă a rămas pe insulă și mormintele descoperite în trecut au demonstrat existența unor tradiții păgâne.

Influența vikingă încă mai este prezentă în cultura Manx de astăzi. Tynwald, parlamentul insulei, a fost înființat în timpul Epocii Vikingilor și este unul din cele mai vechi parlamente din lume.

După descoperirea epocală, Crowe și Britton nu au încercat să șteargă obiectele.

Fox spune că asta a permis experților să le observe și mai bine.

Specialista a adăugat că broșele aveau încă pământ pe ele și echipa le-a dezgropat cu grijă, sperând să găsească și urme de material textil.

A 13-a sabie vikingă de pe insulă

Două din broșe sunt pereche reprezentând „țestoase” ovale, tipul pe care femeile scandinave le purtau pentru a-și prinde rochiile la umeri.

Ambele broșe sunt decorate cu animale, o adevărată „semnătură” a artei vikinge.

Potrivit Manx National Heritage, mai există o singură pereche, în afară de aceasta, găsită pe Isle of Man, descoperite chiar de tatăl lui David Crowe, John Crowe, alături de un alt căutător de metale, Craig Evans.

Femeia și bărbatul din mormânt ar avea în jur de 50 de ani, au estimat arheologii.

A treia broșa, decorată cu spirale și un centru din sticlă, este prima de acest gen descoperită pe insulă.

Totodată, sabia vikingă descoperită pe insulă este a 13-a la număr din muzeu.

Chiar dacă lama este foarte ruginită și unele părți din sabie lipsesc, Fox a spus într-un clip video că mânerul are „detalii extrem de interesante”.

Analiza X-ray a scos la iveală urme de argint și cupru, alături de fier, aceasta fiind a treia sabie cu asemenea decorațiuni, descoperită pe insulă.

„Când această sabie a fost îngropată…”, spune experta, „… această parte superioară a sabiei ar fi fost de un argint foarte strălucitor; era un obiect care denota un statut social foarte înalt.”

În plus, urmele de lemn arată că mânerul sabiei a fost acoperit de lemn, nu de fir sau corn.

Chiar dacă sabia are 1.100 de ani vechime, arheologii consideră că vikingii au rupt-o în cadrul unui ritual de înmormântare.

Misterul funeraliilor vikingilor

Deoarece broșele au fost găsite alături de sabie (obiecte ale unei femei și a unui bărbat), cel mai probabil s-a realizat o dublă înmormântare.

Totuși, experții nu sunt siguri că obiectele provin dintr-un singur mormânt sau din două morminte așezate la un loc.

Dincolo de mormântul în sine, greutățile din plumb decorate și balanțele din bronz descoperite la fața locului scot în evidență rolul Insulei Man în comerțul din Marea Irlandei. Aceste greutăți sunt primele de acest tip găsite pe insulă. Una dintre ele prezintă un element decorativ din bronz, cu motive artistice specifice Marii Britanii și Irlandei, care ar fi putut proveni de la un alt obiect.

Polonicul din bronz – o altă premieră pentru insulă – a fost, cel mai probabil, utilizat în cadrul unor ceremonii.

În ciuda tuturor informațiilor pe care experții le-au obținut în urma acestei descoperiri, mai sunt încă multe de aflat. „Deși locul inițial al mormântului a fost deranjat”, a declarat Fox, „cercetările ulterioare ar putea scoate la iveală mult mai multe detalii despre aceste obiecte și despre oamenii cărora le-au aparținut.”

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