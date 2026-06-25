Prima pagină » Magazin » Record neobișnuit. Un olandez a reușit să ducă 26 de beri la masă, dintr-un foc

Record neobișnuit. Un olandez a reușit să ducă 26 de beri la masă, dintr-un foc

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Microbiștii s-au pregătit toată viața pentru asemenea momente, în care savurează o bere la meciurile de la Cupa Mondială.

Vezi galeria foto
4 poze

Iată că un fan olandez a mers și mai departe și a stabilit un record neoficial la cărat pahare de bere, în timp ce susținea Naționala de fotbal a Olandei, într-un bar, alături de prietenii săi, scrie metro.co.uk.

Locul „cascadoriei” a fost barul Sunny Sports din Fort William, Scoția.

În timp ce fotbaliștii tehnicianului Ronald Koeman jucau cu Suedia la Cupa Mondială, meciul fiind transmis la televizorul din localul respectiv, microbistul olandez a cărat 26 de pahare de bere Tennent dintr-un foc la masa unde era așteptat de prietenii săi.

Se pare că nu a avut nevoie de nicio tavă sau alt instrument de ajutor.

Temerarul, încurajat de colegi

Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

Cei din bar s-au amuzat la modul în care tânărul „strânge în brațe” cele 26 de beri, pe care le transportă în maximă siguranță.

„Hai, că poți!”, l-a încurajat cineva.

Cu un efort herculean (și puțină bere vărsată pe jos), fanul olandez a dus fără probleme cele 26 de beri la amicii însetați.

Sursa foto/video: Tik Tok / @maggiefrenchrobertson

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

UTILE Ce riști dacă dormi cu aerul condiționat deschis. Cum îți afectează organismul
20:08, 21 Jun 2026
Ce riști dacă dormi cu aerul condiționat deschis. Cum îți afectează organismul
INEDIT Modelul matematic care estimează în câți ani ar putea dispărea oamenii de pe Pământ. Ce susține contestatul „argument al Apocalipsei”
06:30, 21 Jun 2026
Modelul matematic care estimează în câți ani ar putea dispărea oamenii de pe Pământ. Ce susține contestatul „argument al Apocalipsei”
UTILE Ce amendă primești în 2026 dacă stai la bloc și nu ți-ai trecut numele complet pe cutia poștală și pe interfon
00:02, 21 Jun 2026
Ce amendă primești în 2026 dacă stai la bloc și nu ți-ai trecut numele complet pe cutia poștală și pe interfon
INEDIT Singurul oraș din România aflat sub cod roșu de inundații, deși nu are niciun râu în apropiere. Secretul din adâncuri care sperie localnicii
00:00, 21 Jun 2026
Singurul oraș din România aflat sub cod roșu de inundații, deși nu are niciun râu în apropiere. Secretul din adâncuri care sperie localnicii
INEDIT Localitatea italiană în care poți cumpăra o casă cu 1 euro. Ce obligații are cumpărătorul
18:43, 20 Jun 2026
Localitatea italiană în care poți cumpăra o casă cu 1 euro. Ce obligații are cumpărătorul
UTILE Ce trebuie să faci pentru a dormi bine în nopțile de vară. Un singur lucru nu este suficient
16:12, 20 Jun 2026
Ce trebuie să faci pentru a dormi bine în nopțile de vară. Un singur lucru nu este suficient
Mediafax
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Digi24
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
Cancan.ro
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Adevarul
Nici măcar un român printre noii ambasadori UE? Adevărul dur rostit de un expert în negocieri europene
Mediafax
Presa maghiară:„România, în pragul falimentului de stat”. Bucureștiul, pe marginea prăpastiei
Click
Cum a pierdut un bărbat 13 milioane de euro la Loto. Premiul uriaș „i-a scăpat” printre degete
Digi24
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat SUA să atace Iranul: „O mărturisire zdrobitoare”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Ce se întâmplă doctore
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Proiectul de lege promulgat de Nicușor Dan care afectează transportatorii
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă prin care să transforme resturile alimentare în combustibil pentru avioane
TENSIUNI Președintele Emmanuel Macron anunță că forțele navale franceze au capturat un petrolier asociat cu flota „fantomă” a Rusiei
14:24
Președintele Emmanuel Macron anunță că forțele navale franceze au capturat un petrolier asociat cu flota „fantomă” a Rusiei
FLASH NEWS Volodimir Zelenski nu este prezent la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei de la Gdansk. Delegația este condusă de premierul Iulia Svîrîdenko
13:56
Volodimir Zelenski nu este prezent la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei de la Gdansk. Delegația este condusă de premierul Iulia Svîrîdenko
FLASH NEWS Nicușor Dan l-a decorat pe Lech Walesa, fost președinte al Poloniei și disident anticomunist, cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce
13:54
Nicușor Dan l-a decorat pe Lech Walesa, fost președinte al Poloniei și disident anticomunist, cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce
FLASH NEWS Dezastru în Venezuela: Numărul victimelor celor două cutremure a crescut dramatic. Cum arată noile rapoarte ale autorităților de la Caracas
13:54
Dezastru în Venezuela: Numărul victimelor celor două cutremure a crescut dramatic. Cum arată noile rapoarte ale autorităților de la Caracas
EXCLUSIV Nicușor Dan, întâlnire de taină cu Alin Tișe, contestatar vehement al lui Ilie Bolojan. Șeful Consliului Județean Cluj confirmă întrevederea pentru Gândul
13:53
Nicușor Dan, întâlnire de taină cu Alin Tișe, contestatar vehement al lui Ilie Bolojan. Șeful Consliului Județean Cluj confirmă întrevederea pentru Gândul
FLASH NEWS Ponta acuză USR că obstrucționează formarea noului Executiv: „Va bloca orice guvern care ar putea să-i oprească din «șobolănit»!”
13:49
Ponta acuză USR că obstrucționează formarea noului Executiv: „Va bloca orice guvern care ar putea să-i oprească din «șobolănit»!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe