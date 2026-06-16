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Statui romane din marmură, vechi de 1.700 de ani, găsite îngropate într-o veche presă de vin de lângă Cezareea

Statui romane din marmură, vechi de 1.700 de ani, găsite îngropate într-o veche presă de vin de lângă Cezareea
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Arheologii care lucrau în apropiere de Binyamina, Israel, au descoperit două statui din marmură, din perioada Imperiului Roman, cu o vechime de 1.700 de ani.

Descoperirea a fost făcută la un sit arheologic unde s-a găsit și o presă de vin romano-bizantină, scrie archaeologymag.com.

În interiorul presei de vin, arheologii au descoperit două statui care ilustrează figuri din societatea greco-romană, în stare foarte bună de conservare.

Arheologii au fost surprinși de locul în care se aflau statuile. Ambele au fost puse cu fața în jos, în această groapă. Potrivit cercetătorilor, statuile ar fi fost îngropate în mod intenționat acolo, după ce presa de vin a ieșit din uz. Motivul ascunderii celor două statui nu este cunoscut.

Cei doi „Lycurgus”

Statui romane din marmură, vechi de 1.700 de ani, găsite îngropate într-o veche presă de vin de lângă Cezareea. Una din statui are o inscripție greacă cu numele „Lycurgus”. Arheologii cercetează dacă sculptura reprezintă una dintre cele două personalități istorice care aveau acest nume.

Unul ar fi fost Lycurgus din Sparta, asociat în mod tradițional cu sistemul politic și social spartan. Celălalt ar fi fost Lycurgus din Atena, un orator și om de stat din secolul al IV-lea î.Hr.

Descoperirea se adaugă colecției de sculpturi din Cezareea. Asemenea descoperiri nu sunt foarte comune și ultimul portret de acest tip a fost descoperit în anii 1990.

Arheologii cred că statuile au fost expuse în altă parte, la origine. În timpul perioadei romane, potretele filozofilor, liderilor politici și ale altor personalități decorau clădirile publice și casele familiilor bogate. Asemenea sculpturi reflectau interesele culturale și statutul social.

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