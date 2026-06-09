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Trandafirii vor crește mai frumoși în această vară dacă adaugi un element natural în sol în iunie

Trandafirii vor crește mai frumoși în această vară dacă adaugi un element natural în sol în iunie
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Trandafirii vor crește mai frumoși în această vară dacă adaugi un element natural în sol în iunie.

Trandafirii vor crește mai frumoși în această vară dacă adaugi un element natural în sol în iunie

Unii gospodari uită să „hrănească” trandafirii din curte, dar grădinarii îi avertizează că aceste flori minunate au nevoie de nutrienți potriviți, pentru a crește în vară.

Trandafirii sunt foarte „înfometați” în iunie, deoarece se dezvoltă și au nevoie de nutrienții corecți, dacă vrei să te bucuri de naturalețea lor, scrie Daily Express.

Mark, grădinar profesionist și fondatorul The Garden Path, a dezvăluit metoda simplă prin care poți avea cei mai frumoși trandafiri: pliculețele de ceai.

„Nu aruncați acele pliculețe vechi de ceai, le puteți folosi în grădină. Am învățat trucul de la bunicul meu și acum fac și eu la fel”, spune Mark.

Secretul pliculețelor de ceai

Ceaiul conține nitrogen, nutrientul responsabil penru creșterea frunzișului, care este vital, primăvara, pentru dezvoltarea durabilă a florilor.

Pliculețele de ceai mai conțin și potasiu, cel mai important nutrient pentru flori, care „asistă” creșterea corectă.

Astfel, trandafirii vor fi mai bogați și colorați. Pliculețele de ceai nu pot înlocui, însă, fertilizatorii, deoarece nu oferă mineralele de care au nevoie trandafirii, pentru a înflori corespunzător.

Săculeții cu ceai trebuie folosiți ca hrană suplimentară în grădină, deoarece îmbogățesc solul, atrăgând viermii și dau energie trandafirilor, să înflorească spectaculos.

Trandafirii trebuie să fie curățați, înainte de primăvară

Cum să „hrănești” trandafirii

Adună pliculețele de ceai folosite într-un recipient, timp de o săptămână, pentru a umple un castron.

După ce ai strâns destule pliculețe de ceai, rupe-le și golește frunzele de ceai în recipient.

Nu folosi direct pliculețele în grădină, deoarece acestea pot conține resturi de plastic, care nu se descompun în sol și pot cauza mucegai.

După ce ai strâns resturile de ceai în bolul respectiv, du-le afară și aruncă-le la rădăcina trandafirilor din grădină.

Folosește o mistrie pentru a înrădăcina ușor frunzele de ceai în sol, iar când va ploua, apa va transporta nutrienții adânc în pământ pentru a hrăni trandafirii.

Sfaturile grădinarului Mark

Aplică frunzele de ceai pe trandafiri aproximativ o dată pe lună în timpul primăverii, dar evită să faci acest lucru mai des, deoarece riști să fertilizezi excesiv solul, deoarece îngrășămintele naturale pot fi deosebit de puternice.

Această metodă cu frunze de ceai necesită mai puțin de zece minute de efort, însă Mark insistă că acesta este secretul din spatele trandafirilor magnifici ai bunicului său, ceea ce merită să o încerci singur.

„Nu știu ce este cu frunzele de ceai, dar lor (trandafirilor) le place tot ce este în ele. Am avut flori minunate. Trandafirii bunicului meu au fost unii dintre cei mai frumoși pe care i-am văzut vreodată”, a spus Mark.

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Sursa foto: Arhiva Gândul

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