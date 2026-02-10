Prima pagină » Actualitate » Ce trebuie să faci în februarie ca trandafirii să înflorească spectaculos

10 feb. 2026, 16:00, Actualitate
Cei care au trandafiri în grădină trebuie să facă o simplă operațiune în luna februarie pentru ca florile să înflorească spectaculos în anotimpul cald.

Trandafirii, de toate soiurile, sunt printre florile preferate de foarte multe persoane pentru a-și înfrumuseța grădina. Sunt nu doar frumoși grație coloritului lor, ci au și un miros extraordinar.

Pentru ca trandafirii să înflorească în toată splendoarea lor în anotimpul cald, grădinarii ar trebui să țină cont de anumite lucruri. Aceste flori trebuie tăiate în luna februarie pentru a crește cât mai bine și a înflori spectaculos, susțin experții britanici în horticultură, citați de Express.

Tăierea corectă, udarea și combaterea dăunătorilor în luna februarie vor asigura revenirea trandafirilor cu flori bogate si viguroase.

”Tăierea trandafirilor face ca acestea să crească cât mai viguros și să înflorească cât mai bine”, explică experții.

Este foarte important să se taie aproximativ o treime din lățimea plantei și să fie eliminate ramurile vechi uscate, care nu doar că nu vor produce flori, ci pot fi un mediu propice pentru dezvoltarea bolilor. De asemenea, trebuie îndepărtate și frunzele sau petalele moarte, care pot afecta sănătatea plantei.

Pentru trandafirii cu tulpini lungi este nevoie de suport corespunzător, cu țăruși sau prin legare de o structură de susținere, pentru a evita ruperea acestora

Fertilizarea este un alt aspect deloc de neglijat. Specialiștii recomandă și folosirea unui îngrășământ la baza plantei pentru a ajuta la creșterea acesteia.

