BBC News România, lansat și în țara noastră, cu un singur jurnalist care acoperă subiectele

Platforma BBC News România, în limba română, s-a lansat oficial şi este disponibilă. România devine astfel a 45-a țară care are serviciul BBC News. Site-ul este coordonat de la Londra, iar în acest moment, un singur jurnalist român acoperă evenimentele din țara noastră. Corespondentul de la Bucureşti este jurnalistul de război Mircea Barbu, care este producător BBC News. Conţinutul platformei este coordonat de la Londra, de Katya Khinkulova, scrie paginademedia.ro.

Ce spun cei de la BBC

Conţinutul este realizat de o echipă editorială dedicată, care utilizează tehnologii de traducere bazate pe inteligenţă artificială.

,,Pentru a furniza jurnalismul BBC-ului în limba română, conţinutul editorial al serviciului este selectat şi adaptat, existând întotdeauna o supraveghere umană a materialelor traduse cu ajutorul inteligenţei artificiale – şi se va eticheta clar atunci când aceasta a fost utilizată. Jurnaliştii BBC News România produc, de asemenea, reportaje şi analize originale.”, potrivit aceleiași surse.

Momentan sunt dispobinile site-ul bbc.com/romania, plus conturile de Facebook şi Instagram. Canalele YouTube şi TikTok ale BBC News România vor fi disponibile mai târziu anul acesta.

Ce materiale sunt disponibile la lansare

Deocamdată, este prezentat un videoclip de bun venit din partea producătorului BBC News din Bucureşti. Mircea Barbu acoperă ştirile din această regiune a Europei, de mai mulți ani, pentru BBC, şi va contribui acum şi la materialele publicate de BBC News România.

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Ce spune Directorul global BBC News, Fiona Crack

„Lansăm BBC News România pentru a aduce ceea ce este mai bun din jurnalismul de încredere al BBC-ului, precum şi reportaje originale, pentru audienţele vorbitoare de limbă română din România, Moldova şi din restul lumii, prin intermediul website-ului nostru, pe Facebook şi pe Instagram.”

Reamintim că serviciul în limba română al BBC-ului a fost activ în perioada dintre 1939-2008.

Cine este Katya Khinkulova, coordonatorul BBC News România

Kateryna Khinkulova este editor la BBC News şi coordonează echipele din șările Europei Centrale şi de Est (CEE). Jurnalista a absolvit atât la London School of Economics and Political Science (LSE), cât şi la Birkbeck College, parte a Universităţii din Londra.

În 1996, Khinkulova a publicat cartea „Istoria orală a Ucrainei independente”, urmată de „36 Songs About Life”, primul roman în limba ucraineană, apreciat de critici şi publicat în 2006 de editura Fraţilor Kapranov din Ucraina. De asemenea, în 2007, jurnalista a publicat „Drifters”, al doilea ei roman, la aceeaşi editură.

Între 1997 şi 2010, a fost jurnalist radio și televiziune și a redactat şi a prezentat ştiri internaţionale pentru radio şi online în ucraineană, rusă şi engleză. Totodată, a filmat, a montat şi a produs materiale video pentru platformele BBC din Londra.

Pentru aceeaşi platformă de ştiri, a realizat reportaje pentru emisiunea „Outlook” şi a prezentat emisiunea „Pick of the World”.

Între 2012 şi 2017, la Lyon, în Franţa, a scris pentru Euronews.com, în limbile engleză şi ucraineană. De asemenea, a acoperit în direct evenimente de ultimă oră pentru televiziune, web şi reţelele sociale.

Între 2017 şi 2023, a lucrat pentru BBC News ca jurnalist senior de televiziune şi radio, în Londra.

Începând din 2023, Kateryna Khinkulova coordonează Hub-ul Europa al serviciilor lingvistice BBC World Service.