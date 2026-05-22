BBC revine în România și lansează un portal de știri

Bianca Dogaru
BBC World Service aduce oficial serviciul de știri BBC News România, o nouă platformă digitală care va porni pe data de 23 iunie. Noul proiect are un site propriu și pagini de Facebook și Instagram, iar mai târziu va lansa conturi pe YouTube și TikTok. Lansarea marchează o întoarcere istorică a brandului britanic pe piața media din țară, după o pauză de aproape 18 ani.

 Sursa foto: Profimedia

Platforma aduce în prim-plan teme precum războaiele, politica mondială, tehnologia, sănătatea și criza economică. Pentru traducerea materialelor în limba română, instituția folosește și soluții moderne de tehnologie.

„BBC anunţă şi utilizarea „în mod responsabil” a unor instrumente de traducere bazate pe inteligenţă artificială pentru publicarea conţinutului în limba română. Reprezentanţii companiei precizează însă că materialele vor fi selectate şi verificate editorial de jurnalişti, iar conţinutul asistat de AI va fi etichetat.”

Lansarea din România face parte dintr-un proiect mai mare de extindere a companiei britanice. Cu o săptămână mai devreme, pe 16 iunie, debutează și serviciul în limba maghiară. Ambele echipe lucrează sub conducerea aceleiași coordonatoare, Kateryna Khinkulova.

„Sunt încântată să conduc o echipă de colegi foarte bine pregătiţi şi cu experienţă pentru a oferi jurnalism produs de BBC în încă două limbi, în maghiară şi în română. Conţinutul nostru este selecţionat pentru a distribui jurnalism de înaltă calitate care abordează subiecte deosebit de relevante pentru audienţele pe care le deservim. Prin lansarea serviciilor în aceste două limbi, dorim să ne extindem acoperirea în regiune, în special către femei şi către publicul tânăr, oferind tot ce are mai bun jurnalismul BBC.” a declarat aceasta. 

BBC are o istorie lungă în România. Postul britanic a început să transmită emisiuni la radio în limba română încă din 1939. În timpul comunismului, emisiunile pe unde scurte de la Londra au reprezentat o sursă de informații libere, ascultată pe ascuns de milioane de oameni.

După Revoluție, corporația și-a deschis un birou mare la București și a emis pe stații FM locale până în 2008, când conducerea de la Londra a decis închiderea secției.

