BBC va concedia până la 2.000 de angajați, cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani

BBC a anunțat oficial un plan masiv de restructurare care vizează eliminarea a 2.000 de locuri de muncă, aproximativ 10% din angajații companiei la nivel mondial. Această măsură este considerată cea mai mare reducere de personal a corporației din ultimii 15 ani, scrie The Guardian.

Personalul BBC a fost informat despre reducerile de personal, care vor afecta aproximativ 10% dintre cei 21.500 de angajați ai BBC, în cadrul unei întâlniri cu toți angajații, miercuri după-amiază.

Seria de pierderi de locuri de muncă, cea mai mare de la BBC din 2011 încoace, este pusă în mișcare înainte ca fostul director executiv al Google, Matt Brittin, să preia funcția de director general luna viitoare.

BBC a anunțat încă din luna februarie un plan de reducere a costurilor cu până la 600 de milioane de lire sterline și a precizat că această măsură va implica o reducere a numărului de angajați. Tim Davie, directorul general care își încheie activitatea, a declarat la acea vreme că BBC va trebui să reducă cu 10% baza sa de costuri anuale de aproximativ 6 miliarde de lire sterline în următorii trei ani.

Davie a părăsit compania pe 2 aprilie, după ce și-a anunțat demisia în urma controverselor legate de acoperirea unor teme legate de Donald Trump, Fâșia Gaza și drepturile persoanelor transgender.

Directorul interimar BBC a anunțat restructurarea printr-un mail către angajați

„Pentru a rezolva această problemă, trebuie să economisim încă 500 de milioane de lire sterline din costurile noastre operaționale anuale totale de 5 miliarde de lire sterline în următorii doi ani, cea mai mare parte a noilor economii fiind necesară în 2027-2028”, a spus Talfan Davies, director interimar la BBC. „Inevitabil, aceste planuri vor însemna și reducerea numărului de locuri de muncă din cadrul BBC. Deși trebuie să lucrăm încă la detalii, anticipăm că numărul total de locuri de muncă va scădea cu 1.800-2.000. Știu că acest lucru creează o incertitudine reală, dar am vrut să fim deschiși în privința provocării”, a completat acesta în mailul către personalul corporației.

Talfan Davies a adăugat că diviziile BBC analizează acum „cum pot reduce zonele de duplicare” și „ce activități ar putea opri”. Planurile de cheltuieli pentru fiecare divizie în anul financiar 2027-2028 vor fi comunicate personalului în septembrie.

