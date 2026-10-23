Chiar dacă terenul a fost cumpărat în 2025 pentru a preveni activități distructive precum mineritul și defrișarea în zonă, negocierile încă se află într-un oarecare impas, pentru securizarea pe termen lung a ariei protejate, scrie timesofindia.indiatimes.com.

Situată pe coasta Chiloé din sudul Chile, Insula Guafo este populată cu păduri vaste și o faună sălbatică diversificată.

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Achiziția de 7,5 milioane de dolari a implicat și organizația de conservare Re:wild co-fondată de Leonardo DiCaprio, alături de alți parteneri filantropi cu dare de mână.

Un paradis al biodiversității care merită protejat

Insula Guafo este recunoscut ca Arie Principală de Biodiversitate, datorită importanței sale pentru conservarea faunei sălbatice.

Pădurile și habitatele marine din jur susțin numeroase specii, cum ar fi furtunari negricioși, pinguini magellanici, foci cu blană australe și vidre marine pe cale de dispariție.

În apele sale trăiesc și balene, inclusiv balene albastre și sei pe cale de dispariție. Conservaționiștii cred că insula este cu atât mai valoroasă cu cât rămâne neatinsă de defrișare, minerit și alte activități umane care ar distruge ecosistemul.

Achiziția lui DiCaprio a avut ca scop prevenirea dezvoltării industriale. Totuși, după cum a realizat și starul de la Hollywood în 2026, cumpărarea terenului uriaș reprezintă doar primul pas în conservarea zonei.

Leonardo DiCaprio s-a lovit de aspectele legale

Potrivit ziarului chilean La Tercera, Re:wild, ONG-ul lui DiCaprio și partenerii locali, colaborează cu autoritățile din Chile pentru a găsi calea legală în vederea asigurării protecției insulei.

Se dorește securizarea ariei protejate înainte ca aceasta să ajungă în proprietatea statului. Corporación Cultiva,un partener local de conservare, alături de Serviciul de Biodiversitate și Arii Protejate din Chile, au început să lucreze asiduu în această direcție, încă din februarie 2026.

Un specialist documentează elementele ce dovedesc importanța ecologică a insulei, pentru a transmite dosarul către autoritățile regionale.

DiCaprio mai are însă de așteptat: procesul ar putea dura până în noiembrie 2027, chiar dacă cronologia depinde de procedurile și evoluția legislației chiliene privind biodiversitatea.

În ciuda achiziției, DiCaprio și echipa nu au reușit – deocamdată – să asigure un colectiv de rangeri pentru aria protejată, echipamente de supraveghere și măsuri concrete de management, fapt ce demonstrează provocările pe care le implică transformarea unei achiziții de conservare într-o aria protejată propriu-zisă.

Comunitățile indigene au un rol crucial

Viitorul insulei depinde și de cooperarea dintre compania lui DiCaprio și comunitățile indigene, mai ales Mapuche-Williche, cu legături culturale și tradiționale îndelung împământenite în această arie.

Inițiativa privind Insula Guafo, la care participă Leonardo DiCaprio, demonstrează cum filantropia privată poate preveni distrugerea unui paradis sălbatic.

Pe de altă parte, conservarea pe termen lung nu se oprește acolo unde a fost cumpărat terenul. Recunoașterea legală, managementul eficient, monitorizarea ecologică și participarea indigenilor la luarea deciziilor sunt elemente esențiale.

Deocamdată, achiziția a fost realizată și reprezintă un mare pas pentru conservarea pădurilor și vieții sălbatice de pe insulă.

Transformarea Insulei Guafo într-un parc național protejat depinde însă de numeroși factori, de negocieri și stabilirea unui mediu sustenabil de lucru, capabil să fie paznic bun al acestor ecosisteme, inclusiv pentru viitoarele generații.

eco

Sursa foto: Arhivă / Wikipedia