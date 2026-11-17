Un nou studiu realizat de Universitatea Harvard a estimat că 403 dintre cele mai mari centre de date din Statele Unite ale Americii au produs 25,7 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon în doar un singur an.

Cantitatea de dioxid de carbon este echivalentă cu poluarea pe care o produce ntr-un singur an Danemarca, o țară scandinavă din Europa care a întreprins eforturi uriașe pentru tranziția la energiile verzi.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Studiul a fost publicat pe 16 noiembrie 2026 în revista Nature Sustainability, care a vizat emisiile de carbon provocate de centrele de date între lunile mai 2024 și aprilie 2025.

Laolaltă, aceste instalații folosesc 82 terawați de electricitate pe oră, echivalentul a 1,8% din electricitatea folosită de Statele Unite.

Mai multe de jumătate din energia electrică folosită de centrele de date provine din combustibili fosili – 38% reprezintă gazele naturale, 15% sunt cărbunele.

Patru state americane – Virginia, Ohio, Oregon și Iowa – sunt responsabile pentru consumarea a mai mult de jumătate din electricitate folosită în centrele de date.

Aceste instalații alimentează serverele cloud, sistemele AI și rețelele online. Cercetătorii n-au putut încă să stabilească ce cantitate de energie electrică este folosită mai exact pentru AI.

Sursa Foto: Envato