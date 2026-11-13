Motivul pentru care activiștii de la Greenpeace au scufundat în ocean o sculptură gigantică cu chipul unui celebru scriitor britanic și realizator de emisiuni despre natură

„Tocmai am plasat pe fundul oceanului un bolovan”, sculptat după chipul unui scriitor britanic faimos și realizator de emisiuni despre natură, a anunțat organizația ecologistă Greenpeace.

Superbele oceane, pe care David Attenborough și-a petrecut viața apărându-le, sunt amenințate de navele industriale care distrug habitatele marine în fiecare zi. Organizația intenționează să oprească pescuitul industrial prin crearea unor sanctuare oceanice.

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„Ultimul nostru bolovan „Attenborough” va completa zona închisă pentru traulerele de fund – extrem de distructive – într-o arie protejată destinată marsuinilor (cetacee mici, similare cu delfinii). Susține-l pe Attenborough semnând petiția urgentă prin care se cere guvernului britanic să creeze sanctuare oceanice în care pescuitul industrial să fie INTERZIS. Adaugă-ți numele!”, a anunțat Greenpeace.

Soluția Greenpeace pentru salvarea oceanelor: interzicerea pescuitului industrial

Organizația îndeamnă guvernul Regatului Unit să se implice în campanii pentru protejarea oceanelor, a țestoaselor marine și delfinilor. Greenpeace susține că singura soluție pentru refacerea unor habitate marine este interzicerea pescuitului industrial.

„Pescuitul distructiv și schimbările climatice împing planeta noastră albastră spre pragul prăpastiei. Fiecare secundă de pasivitate înseamnă mai multe habitate distruse și mai multe specii prețioase pierdute.” , a comunicat Greenpeace.

„Folosind noul Tratat Global privind Oceanele, Guvernul Regatului Unit trebuie să colaboreze cu aliații săi pentru a crea o rețea vastă de sanctuare oceanice în Atlantic și dincolo de acesta – oferind ecosistemelor marine spațiul necesar pentru a se reface.Adaugă-ți numele pentru a ajuta la protejarea lumii noastre extraordinare de sub valuri.”, a adăugat organizația.

Despre David Attenborough

Sir David Frederick Attenborough (născut pe 8 mai 1926) este un realizator de emisiuni, naturalist și scriitor britanic. Britanicul și-a început cariera în televiziune în 1954, odată cu emisiunea „Zoo Quest”. Timp de șapte decenii, el a realizat:

nouă serii documentare care alcătuiesc colecția „The Life Collection”

„Natural World”

„Wildlife on One”

seria „Planet Earth”

„The Blue Planet”

„Frozen Planet”.

Este singura persoană din istorie care a câștigat premii BAFTA pentru producții realizate în formate alb-negru, color, de înaltă definiție (HD), 3D și 4K. De-a lungul vieții, a primit numeroase titluri onorifice și distincții, inclusiv trei premii Emmy (Primetime) pentru cel mai bun narator și un premiu Emmy (Daytime) pentru cea mai bună personalitate TV.

Attenborough a deținut funcții de conducere în cadrul BBC, activând ca director al postului BBC Two și director de programe pentru BBC Television în anii ’60 și ’70. El a pledat pentru refacerea biodiversității planetare, limitarea creșterii populației umane, tranziția la energia regenerabilă, atenuarea poluării, reducerea consumului de carne și alocarea unor suprafețe mai mari pentru conservarea naturii.

Sursa Foto: Greenpeace