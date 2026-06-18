Prima pagină » Opinii » Ștefan Popescu, analiză la cald. Ce a contat cu adevărat la summitul G7 de la Évian. Decriptarea mesajului lui Trump: „I am the Boss”

Ștefan Popescu, analiză la cald. Ce a contat cu adevărat la summitul G7 de la Évian. Decriptarea mesajului lui Trump: „I am the Boss”

Ștefan Popescu
Ștefan Popescu, analiză la cald. Ce a contat cu adevărat la summitul G7 de la Évian. Decriptarea mesajului lui Trump: „I am the Boss”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Summitul G7, adică grupul celor mai industrializate ţări occidentale, desfășurat la Évian nu va rămâne în istorie prin decizii spectaculoase. Nu este menirea sa şi nici nu mai are capacitatea de a lua decizii care să fie acceptate la nivel global. În anii 1970, când a fost creat, acest club reprezenta 70-75 % din produsul intern brut la nivel global. Astăzi, ponderea sa reală e undeva între 28 şi 30 %. Ţări importante precum China, India, Rusia, Turcia, lipsesc. Şi chiar dacă G7 şi-a făcut un obicei din a invita mari emergenţi, anul acesta fiind India, Brazilia, Egipt, Kenya, totuşi nu mai are monopolul modelului de dezvoltare şi nici al legitimităţii. Prin urmare, reuniunile la nivel înalt ale G7 sunt mai degrabă întâlnirile unui directorat al lumii occidentale.

Ca de fiecare dată, declarațiile oficiale au avut rolul lor. Ele ne indică direcția preocupărilor elitelor occidentale: competiția strategică cu China, războiul din Ucraina, securitatea energetică, inteligența artificială sau reconfigurarea lanțurilor de aprovizionare. Însă adevărata substanță a reuniunii din celebra staţiune franceză cu ape termale s-a observat în detaliile aparent marginale, cele care au făcut deliciul presei. Iar două dintre acestea merită o atenție specială.

Primul este remarca președintelui Donald Trump: „I am the boss!” Mulți au tratat-o ca pe o nouă expresie a stilului său caracteristic, aflat la granița dintre provocare și spectacol. Ar fi însă o greșeală să o privim exclusiv în această cheie. În relațiile internaționale, asemenea formule brutale au uneori meritul de a exprima mai clar decât limbajul diplomatic realitatea raporturilor de putere. Adevărul este că singura putere membră G7 care cu adevărat contează în echilibrele strategice mondiale rămâne Statele Unite. Germania este o putere economică, Franța dispune de autonomie strategică și de arsenal nuclear, Japonia reprezintă un pilon esențial în Indo-Pacific, Regatul Unit continuă să proiecteze influență diplomatică și militară iar Italia şi Canada au capacităţi economice notabile. Dar niciuna dintre aceste puteri nu poate, individual, să modeleze ordinea internațională în aceeași măsură ca Washingtonul. Celelalte puteri membre G7 contează în măsura în care sporesc capacitatea de acțiune a unei coaliții. America este însă singura putere fără de care G7 își pierde relevanța. În acest sens, afirmația lui Trump nu trebuie interpretată psihologic, ci geopolitic. Ea descrie o ierarhie pe care aliații europeni o cunosc foarte bine, chiar dacă preferă să nu o recunoască public.

Al doilea detaliu a fost microfonul „uitat” de gazdele franceze în timpul plimbării preşedintelui Emmanuel Macron cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Pun uitat între ghilimele întrucât protocolul francez este unul foarte strict şi nu lasă lucrurile la întâmplare. Desigur, scopul urmărit a fost de a pune în evidenţă rolul Franţei şi al preşedintelui Macron în susţinerea Ucrainei. O putere medie dar cu amprentă globală precum Franţa are nevoie să întreţină percepţia de a fi încă mare, dincolo de o anumită trăsătură psihologică franceză care, pentru a fi înţeleasă, pentru a o cita pe Angela Merkel, trebuie urmărite filmele cu Louis de Funès. Totuşi această scenă ne-a permis observarea unei secvențe mai puțin cosmetizate a situaţiei diplomatice reale a Ucrainei – o ţară cu tot mai puţină susţinere. Totodată, pentru Kiev, întâlnirile bilaterale cu reprezentanții administrației americane sunt adevărata miză a oricărui summit internațional. Pentru conducerea ucraineană, numai Washingtonul ar putea genera un raport de forţă cu Moscova care, într-o negociere, să permită obţinerea intrării Ucrainei în zona sigură de influenţă occidentală. În sfârşit, am observat un preşedinte Zelenski îngrijorat, ceea ce înseamnă că loviturile în profunzimea teritoriului rus nu schimbă cu nimic situaţia de pe teren. Da, aceste lovituri au produs efecte importante în planul comunicării strategice și au mai alimentat moralul unei societăți aflate sub presiunea unui război de uzură. Însă între succesul mediatic și modificarea balanței strategice există o distanță considerabilă. De aici și anxietatea tot mai vizibilă a Kievului.

În concluzie, aceste două secvenţe reprezintă adevărata lecție a summitului de la Évian. Nu comunicatele finale și nici fotografiile de familie sunt cele care explică ordinea internațională actuală. Ci două momente minore: un președinte american care afirmă că este „șeful” și un microfon rămas deschis câteva secunde prea mult. Ambele ne reamintesc același lucru: în lumea occidentală, puterea continuă să fie concentrată la Washington, iar războiul din Ucraina depinde, în ultimă instanță, de deciziile luate acolo. Restul sunt detalii.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns"
Click
Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman și fiica ei! Câte kilograme au slăbit și care este secretul succesului: „E chiar bine”
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ce se întâmplă doctore
Primul val de caniculă lovește România. Temperaturile urcă până la 36 de grade! Disconfortul termic va fi accentuat
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un tip exploziv de celulă imunitară
ACTUALITATE Alexandru Rafila explică de ce România a întrerupt contractul cu Pfizer. Unde se stocau vaccinurile nefolosite
21:00
Alexandru Rafila explică de ce România a întrerupt contractul cu Pfizer. Unde se stocau vaccinurile nefolosite
FLASH NEWS Aeronava Air Force One care a transportat 6 președinți americani în ultimii 35 de ani va fi retrasă din serviciu
20:48
Aeronava Air Force One care a transportat 6 președinți americani în ultimii 35 de ani va fi retrasă din serviciu
ACTUALITATE Sănătatea, lovită de Legea Salarizării Unitare. Alexandru Rafila: „Legea salarizării unitare face ca medicii să piardă bani din salariu. S-au gândit să dea un fel de indemnizație ca să compenseze anumite pierderi, dar nu către toate categoriile de medici”
20:30
Sănătatea, lovită de Legea Salarizării Unitare. Alexandru Rafila: „Legea salarizării unitare face ca medicii să piardă bani din salariu. S-au gândit să dea un fel de indemnizație ca să compenseze anumite pierderi, dar nu către toate categoriile de medici”
SĂNĂTATE Studiu: Tot mai mulți adolescenți apelează la AI în loc să meargă la psiholog. Avertismentul specialistului: „Să nu devină destinația finală”
20:19
Studiu: Tot mai mulți adolescenți apelează la AI în loc să meargă la psiholog. Avertismentul specialistului: „Să nu devină destinația finală”
REACȚIE Drulă (USR), propagandist consacrat al luptei „împotriva corupției”, pune presiune pe justiție și denunță „dosare politice” în cazul lui Ciucu, acuzat de luare de mită
20:12
Drulă (USR), propagandist consacrat al luptei „împotriva corupției”, pune presiune pe justiție și denunță „dosare politice” în cazul lui Ciucu, acuzat de luare de mită
REACȚIE Ludovic Orban acuză atacuri orchestrate împotriva democrației: „Vreți să ne intimidați? Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”
20:06
Ludovic Orban acuză atacuri orchestrate împotriva democrației: „Vreți să ne intimidați? Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe