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Ion Cristoiu: Față de ofensiva de distrugere a Mișcării Suveraniste, politica AUR de autovictimizare mi se pare absolut greșită

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„Parlamentarul AUR Dan Tanasă a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de incitare la violență, ură, discriminare. Când citești despre asemenea acuzații, te-ai fi așteptat ca domnul deputat să fi cerut masacrarea unei etnii, să fi jignit o categorie de cetățeni, să fi îndemnat la o nouă Răscoală din 1907 împotriva arendașilor evrei. Când colo, este vorba despre o postare prin care domnul deputat semnala una din marile afaceri de corupție din România: aducerea dubioasă de lucrători străini, din afara Uniunii Europene, cred că este deja o rețea, cred că se câștigă deja din aceasta”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

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„Pentru a da un semnal un legătură cu această afacere de corupție, domnul Dan Tanasă a cerut cetățenilor să refuze comanda dacă nu e livrată de un român, pentru a nu mai încuraja importurile de muncitori din Asia și Africa. Nu este nicio incitare la violență sau la ură sau discriminare. Este o formă de protest. Dan Tanasă a fost anchetat și trimis în judecată. S-a vorbit despre un atentat la libertatea de exprimare, cel puțin așa susține AUR sau susține domnul George Simion într-o postare. Este, nici vorbă, de atentat la liberatatea de exprimare. Atentat la libertatea de exprimare este așa un fel de acuzație la adresa sistemului, a puterii, ca o adiere, ca o mângâiere cu o pană de gâscă. Nu, este vorba de un nou abuz în cadrul unei campanii incredibile prin proporții și prin mârșăvie împotriva Mișcării Suveraniste din România.

Odată rezolvată cu un preț uriaș chestiunea crizei politice din România, Nicușor Dan, prin sistem, a pornit o campanie de hăituire a Suveraniștilor. Sub acest semn sunt și cele două noi dosare aberante deschise lui Călin Georgescu, percheziții și este limpede că avem de-a face cu o campanie, ofensivă, împotriva AUR, împotriva mișcării Suveraniste. La această operațiune, reacția lui George Simion mi s-a părut nepotrivită. Aiuristică. Domnia-Sa a continuat să se autovictimizeze. Sigur că e victimă, dar a postat și a spus că „s-a pus pe noi, nu vă pierdeți încrederea, Dumnezeu e mare”. Domnul George Simion, toată stima pentru credința dumneavoastră, dar eu nu cred că trebuie să așteptăm să ne resolve Dumnezeu, să pună capăt acestei campanii. Eu cred că conducerea AUR trebuie să ajungă la concluzia că autovictimizarea de genul: cu cât e mai rău pentru noi, cu atâta trecem drept victime și vom crește în sondaje, este deja o politică ineficientă, inadecvată ofensivei de proporții puse la cale de sistem. Poate o mai mare bărbăție s-ar impune”, mai spune scriitorul.

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