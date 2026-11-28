În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție gafele și contrazicerile lui Nicușor Dan, făcând referile la clarificările președintelui după declarația controversată în care a spus că alegerile nu s-au anulat pentru influența rusă.

„Indiscutabil, Nicușor Dan este cel mai urmărit președinte postdecembrist de către toți românii, chiar cu sufletul la gură. Nu pentru co românii ar aștepta de la domnia sa ziceri cruciale pentru destinul românesc, decizii menite să îmbunătățească viața cotidiană a românilor, ci pentru că este, în postdecembrism, nu numai președintele, dar și liderul politic într-o permanentă emitere de gafe, ziceri aiuritoare, eu le-aș spune năstrușnicii pentru că exprimă cel mai bine și o anumită prestație infantilă a președintelui.

De fiecare dată când merge în străinătate, românii îl urmăresc pe Nicușor Dan să vadă cum se învârte ca un titirez, cum merge pe lângă covorul roșu, cum ține într-o mână un rucsac ponosit și cu cealaltă dă mâna cu gazda, cum rămâne la reuniune la poze în afara pozei, cum nu se mișcă din locul ăla nici dacă începe apocalipsa. Apoi, declarațiile de presă cu mii de contradicții, cu numeroase conflicte cu logica. Din acest punct de vedere, Nicușor Dan este și inegalabilul autor al unor inegalabile premiere în istoria comediei politice din România și în istoria comediei în general”, a declarat Ion Cristoiu.

„Cum adică au fost anulate alegerile pentru campanie plătită netransparent”

„Aflat la Bruxelles, a fost întrebat iar de anularea alegerilor, o întrebare provocată de impactul neobișnuit pe care l-a avut publicarea raportului AUR privind anularea alegerilor. Întrebat de ce nu s-au anulat și alegerile parlamentare odată ce alegerile prezidențiale au fost anulate pe motiv de ingerință rusă, Nicușor Dan a răspuns că „Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influență rusă. Din punct de vedere juridic, noi spunem că există o influență rusă în România așa cum există o influență rusă în Europa (…) dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor. Anularea alegerilor a avut drept motiv campania plătită netransparent, promovarea netransparentă și folosirea abuziv a rețelelor sociale”.

Cred că 99% dintre români au leșinat și 100% din liderii occidentali deoarece declarația că în România alegerile prezidențiale nu au fost anulate în 2024 pentru ingerință rusă a lipsit brusc pe liderii occidetali pe una dintre temele de manipulare a populației. De câte ori a fost vorba de alegeri parlamentare, prezidențiale în Occident, imediat partea bruxelleză a invocat posibila ingerință rusă, având în vedere că în România s-a impus anularea alegerilor din cauza ingerinței ruse. Ăsta a fost și sensul anulării de către CCR. Cum adică au fost anulate alegerile pentru campanie plătită netransparent, promovare netransparentă? Ăsta nu era un motiv, era un motiv ca eventual să amendezi unul dintre candidați”, a continuat publicistul.

„Nicușor Dan a introdus rectificări ale declarațiilor”

„Dându-și seama de gafă, Nicușor Dan a revenit printr-o postare și a zis că a vrut să clarifice declarația, înfundându-se tot mai mult în mlaștină. Premiera constă în faptul că Nicușor Dan a introdus rectificări ale declarațiilor. Ne putem aștepta ca la un moment dat domnia sa să ne spună să ne pregătim de război și peste o oră să spună că nu e vorba de război, e vorba de războiul de țesut. Sau să venim în Piața Victoriei, noi să ne ducem, și apoi el să ne spună că era vorba de Piața Victoriei nu din București, ci din Vaslui”, a conchis Ion Cristoiu.