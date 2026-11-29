În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție scufundarea corvetei ruse „Merkury” în largul Libiei de către drone navale ucrainene.

„Recentul scandal constând în conflictul deocamdată telefonic dintre premierul Italiei, Meloni, și președintele Ucrainei, Zelenski, ne semnalează un eveniment la nivel planetar, trecut sub tăcere în România, dar și într-o mare parte a Europei. E vorba de faptul că regimul ucrainean al lui Zelenski și-a asumat dreptul de la sine putere de a încălca dreptuș internațional, lovind nave rusești sau ceea ce el consideră obiective rusești oriunde în lume.

Conflictul dintre Italia și Ucraina a pornit de la faptul că duminică, duminică, 22 noiembrie 2026, 7 drone navale Ucrainene fără pilot au scufundat la baza navală din Benghazi, deci din Mediterană, corveta rusă Merkury. Fiind vorba de un port libian, au murit doi ofițeri libieni și alți numeroși au fost răniți. Sigur că noi simțim nevoia să ne facem cruce pentru ci nici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial părțile beligerante, și anume aliații și nemții sau japonezii nu și-au permis aă atace inamicul sau obiective inamice în țări neutre care nu sunt implicate în război. Libia nu are nicio treabă cu războiul. Nu este prima dată când Zelenski ordonă operațiuni la mii de kilometri depărtare de frontul propriu zis”, a declarat Ion Cristoiu.

„Desigur că noi nu vom protesta, cum s-a întâmplat și în cazul dronei din Constanța”

„Nu de mult, în Marea Baltică, în Golful Finlandei, o navă cargo rusească a fost lovită de drone. Era Golful Finlandei, apele Finlandei. Să reamintim și faptul că o conductă finanțată de nemți și ruși a fost aruncată în aer tot la comanda lui Zelesnki. Nu în ultimul rând, trebuie să ne reamintim de afacerea „drona ucraineană din Portul Constanța”. La ordinul lui Zelenski s-a țintit o pretinsă navă rusească care, vezi doamne, transporta petreol și pe Zelenski l-a nemulțumit și au trimis o dronă care să arunce în aer nava, cât pe ce să arunce în aer Portul Constanța.

În ce constă noutatea? Noutatea constă în faptul că Zelenski nici măcar nu se ascunde să spună „Da, suntem noi și având în vedere că ne batem cu Federația Rusă avem dreptul să facem operațiuni, explozii, atacuti în orice loc al lumii”. Ceva în genul dacă Zelenski consideră că într-un bloc din centrul Bucureștiului se află un rus dușman al Ucrainei, el poate trimite un stol de drone să radă și cartierul sau să arunce în aer blocul chiar cu victime românești și desigur că noi nu vom protesta, cum s-a întâmplat și în cazul dronei din Constanța pentru că vom spune că este legitim”, a continuat publicistul.

„Mă tem că i se va permite la un moment dat să ne și atace”

„Nu spre uluirea multora, unele guverne, cum a fost cel al Franței, au salutat această operațiune fără să își dea seama că Zelenski poate să ordone o explozie într-un port francez cu victime franceze. Normal ar fi ca Ucraina să se limiteze la teritoriul rusesc și la teritoriul ei în cadrul acestui război pentru că în felul acesta se extinde, cum a spus și Grecia, războiul în alte zone ale lumii și vor fi victime cetățeni ale unor țări care nu au nicio treabă cu războiu. Lui Zelenski i se permite și tare mă tem că i se va permite la un moment dat să ne și atace pentru că Ucraina este în război cu Federația Rusă”, a conchis Ion Cristoiu.