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Ion Cristoiu: Imbecilul exercițiu de orgoliu al lui George Simion

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În Pastila sa editorială de marți, 23 iunie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „imbecilul exercițiu de orgoliu al lui George Simion”.

„Indiscutabil, ziua de ieri încheiată cu cădere în Parlament a Guvernului, vestea a avut doi eroi, un erou, doi câștigător, doi învingători, un așa-zis învingător. Persoana lui Gheorghe Simion, care a dovedit ieri, în plan mediatic, într-un show excepțional de tri de galerie de la Rapid, că el este un smart doi. Ele este, cum spunea o postare negoabă, a unui tip care nu cred că e chiar negob, este un făcător de regi și tot ce s-a întâmplat cum a venit el din străinătate, care gena victoria și cum a a ținut el un show și a spus să vină vestea la mine la sediu până la ora cutare și sen, iar ajutorul ăla s-a dus în loc să obțină de la viitorul premier, cum să zic măcar o pe acolo o părticică din putere, că de-aia l-am votat.

Suferaniștii fie pe locul doi de un an și jumătate și n-are, n-are nici măcar puterea unui portar de la Casa Scântei, ca să citez eu, George Simion sa. În foiat a zis nu, nu, nu e de ajuns tu vestea că mi-a adus nevasta, vreau să vină și fiica și a adresat un apel public lui Nicușor Dan să vină să-și ceară scuze că l-a făcut pe el extremist și cum să zic că nu l-a invitat să participe la putere. Evident că Nicușor Dan n-a făcut asta era și de așteptat, dar el a fost, a fost ziua lui de glorie, cum să zic toată digi a zis domnul George Simion. Domnul era deja Domnul mai era prusofilu, Extremistul, pleava societății era domnul și site-ul Tapalabă n-a zis te extremi de de regulă spunea așa C4 media care este, cum să spun, oficiuosul USR-ului.

De câte ori vorbea de Simion sau scria ceva George Simion partidul liderul partidului extremis, partid-port, nu acum era și el domnul George Simion la Digicăligeorgescu a devenit vedetă. L-au dat în buclă mesajul istoric al lui Călin Georgescu către parlamentari nu-i votat pe bestia și într-adevăr, guvernul bestia a căzut. Bănuiesc că mulți dintre suveraniști, care sărace-va de capul lor, să zic taximetriști că e. Ăsta este ceea ce spuneau, se spunea în chip jignitor pleava societății pe acolo pe unde sunt ei. Pe la sala motoarelor de pe Titanic au fost munte, bai, văzut, băi, ai văzut, bă ce mare este șeful nostru, cum să zic? Cel care, cum să zic, îi spală chiloții lui Melonii și cu președintele Poloniei este la brățete. Numai că președinte porni când a venit în România, nu i-a dat nicio atenție, iar Melone Pomelonio doare în cotișor de existență unui anumit George Simion.

Da, bun acesta este câștigătorul. Un fals câștigător, pentru că ieri, după ce a fost toată această desfășurare pe ce l-a lăudat Kelemenul unu care până mai era e putea. Cum să spun că zicea de George Simion, își strângea nesocului de unguri, zicea voani de mine Valafu ăla am puțit, nu, nu ăla care a jucat bo pomormintele contextelor noastre și conționosti că Kelemen Hunor el, știți el bun și adevăratul câștigător creste Ilie Bologan. Dilie Bologan care a userizat PNL-ul, a userizat guvernarea și pe care să userizeze țara. Deci, tim, ați, compatrioți, eu sunt bătrân, eu exercițiile acestea, dacă nu mă înșel, Ionel Bârteanu invoca vorba lui taică-Setfera, care era o vorbă lui Bismar în politică nimic nu-i mai in nenorocit decât or Gori e frumos Nicușor, cum să zic. Suveraniștii și-au exprimat ieri Murgolu nu, mai că ei ar fi trebuit. George Simion el nu mai e.

Că de când s-a rupt de Lulea și Marius Lulea, care era creierul acestui partid și s-a dat pe mâna lui Dungaciu și a lui Paiul și bănuiesc alea. Deci, normal era să spun, băi, dar de ce mă laudă pe mine G4 Media, Digi, USR-ul? De ce mă programă pe mine făcător de reci? Ba chiar și c. Elene Hunor, că asta era o întrebare care se puneau și comuniști, mă, când te laudă? Duși manu, ceva e neregulă. Păi la un lăudat că l-au folosit ieri, i-au zgâriat, i-au zgândărit orgoliu, le-au făcut așa. El va deveni și va fi în continuare faci chist extremist. Aur nu va avea nimic, nimic, pentru că AUR nu se apropia cu nimic ieri de putere. Că de cu măcar de încă o dată un partid este votat. Și acest ca să poată să rezolve prin accesul la putere a oamenilor pe care l-au votat, n-a făcut nimic.

Deci, din acest punct de vedere am avut încă persoană lui George Simion, un imbecil exercițiu de orgoliu.”, spune Ion Cristoiu.

Comentarii 1
  • Dumitru Amarghioalei

    N-am inteles nimic din articol, domnul Cristoiu incepe o idee, sare la alta ,cauta pe tableta in timpul filmarii, foloseste foarte des: sa vedem, stai. stai..,inca odata, intr-un cuvant , este greu de urmarit.

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