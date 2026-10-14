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Ion Cristoiu | Năstrușniciile se țin lanț: Guvern PSD-Nicușor Dan sub conducerea lui Luca Niculescu

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„Apelând la șmecheriile tipice presei românești, ieri, toate site-urile și televiziunile și radiourile au difuzat o știre care suna în stil Caragiale, „potrivit surselor politice” sau „potrivit unor surse apropiate de Cotroceni” sau „potrivit unor surse apropiate țestei prezidențiale” – președintele Nicușor Dan amenință cu anticipatele dacă Guvernul Luca Niculescu nu trece”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul video zilnic.

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„Din câte se știe, amemințarea cu anticipatele e considerată, tot de presă, „Nucleara”, pentru că, se presupne, că sperați de perspectiva de a o lua de la capăt cu campania după numai doi ani de trai pe banii statului, parlamentarii, indiferent de ce spune conducerea care i-a trimis în parlament, ar vota până și un govern de cocostârci. Noutatea e faptul că Nicușor Dan nu a folosit această Nucleară în cazul lui Siegfried Mureșan. Tocmai Domnia-Sa a spus: nu, nu voi declanșa anticipate, ceea ce înseamnă un fel de „nu votați acest Guvern, că nu se va întâmpla nimic deosebit”. Acum, s-a schimbat. De ce? Pentru că se prefigurează o nouă premieră post-decembristă. Guvernul Luca Niculescu se schițează a fi Guvern cu termen de expirare. Adică, după 6 luni, el expiră. Ieri, s-a petrecut un moment în apropierea de formarea și trecerea acestui Guvern, și anume, anunțul lui Ilie Bolojan, un anunț care nu a fost profețit de o ședință a conducerii PNL.

Până la ora actuală, în timp ce PSD consultă și Biroul Permanent și Consiliul Național, la PNL, Ilie Bolojan se consultă cu el însuși. Nu știm dacă el are mandat. Ne-a anunțat că PNL e gata să voteze fără să facă parte din el, un guvern de șase luni, în urma unui acord semnat cu Luca Niculescu. E limpede că Guvernul Luca Niculescu, va fi un guvern parțial PSD. Ceea ce a făcut Nicușor Dan a fost și un soi de presiune asupra unor psoibili lideri PSD cărora le-ar putea trece prin cap să nu voteze astăzi la Consiliul Național participarea PSD la guvernare. Însă, noutatea este că, pe lângă guvernul cu termen de exprirare, vom avea un guvern pesedisto-prezidențial, pentru că, din câte se dau pe surse, Nicușor Dan vrea pentru el cinci portofolii: Afaceri, Externe, Apărare, Finnațe, Educație, Fonduri Europene, ba chiar și un vicepremier fără portofolii. Și în guvernarea anterioară, președintele a avut guvernele cheie, Externele și Apărarea sub autoritatea sa, dar ele fuseseră desemnate de către un partid, USR. Acum preeșdintele desemnează o parte a guvernului. Vom avea un govern PSD-Nicușor Dan: cam așa am putea avea sub conducerea lui Luca Niculescu – o premieră. I-am putea spune: Guvern semi-pesedist, semi-parlamentar, dar și semi-parțial”, mai spune scriitorul.

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