Ion Cristoiu: Dând lui Nicușor Dan dreptul de a face guvern prezidențial, partidele parlamentare s-au autodizolvat

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan.

„A fost publicat în Monitorul Oficial de azi dimineață decretul prin care Nicușor Dan îl desemnează pe Eugen Tomac să formeze noul guvern. De precizat că este vorba de desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, ci nu a unui premier, cum în mai multe locuri din România, în mai multe capete din România, se gândește.

Asta înseamnă că, potrivit constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile în care trebuie să-și facă lista guvernului, programul de guvernare, dar mai ales să-și asigure trecerea în Parlament, majoritatea în Parlament. Dacă reușește, merge în Parlament, unde poate să treacă sau poate să cadă. Dacă nu reușește, înainte de a ajunge în Parlament, trebuie să se întoarcă la Cotroceni și să predea mandatul de candidat, urmând ca președintele să decidă”, a spus Ion Cristoiu.

„PSD a fost cel mai dispus să-i asigure sprijinul”

„Sigur, să decidă un alt candidat sau să mai gândească vreo câteva luni cum îi este felul. Avem de-a face, din câte s-a văzut, nu numai cu un premier, să zicem independent sau tehnocrat, ci cu un guvern tehnocrat. Așadar, chiar dacă trebuie guvernul să treacă prin Parlament, prin voința partidelor parlamentare, miniștrii nu sunt desemnați politic. Nu-mi dau seama dacă la nivel de secretar de stat, de prefect, de șefi de agenții, va fi desemnare politică.

Depinde de negocierile lui Eugen Tomac și nu vom putea spune în niciun caz că e guvern PSD sau că e guvern PNL, USR, indiferent de partidele care anunță sprijinul. Potrivit procedurilor, Eugen Tomac își face lista, programul, și începe discuții cu liderii partidelor parlamentare pentru a-i asigura sprijinul. Deocamdată, PSD a fost cel mai dispus să-i asigure sprijinul. Sunt la PNL, USR, UDMR declarații precum «Să vedem, vom discuta»”, a continuat publicistul.

„Asta înseamnă moartea partidelor”

„Este foarte important, dar și grav în același timp că niciun partid nu spune: «Nu stăm de vorbă cu un premier interimar». Asta sigur înseamnă moartea partidelor. Până la urmă, un guvern tehnocrat înseamnă că după aproape doi ani, un an și ceva de la alegerile parlamentarelor, au fost anulate, au fost degeaba alegeri deoarece partidele sunt reprezentate în Parlament, dar niciunul dintre partide nu își asumă guvernarea.

De asta au loc alegeri. Poporul investește un partid sau anumite partide ca să guverneze, să aplice programul pentru care partidul sau partidele respective au fost votate. Eu mă așteptam ca unele partide să spună: «Nu. Respingem din start un dialog cu un premier tehnocrat»”, a precizat Ion Cristoiu.

„Partidele din România s-au autodizolvat”

„S-a ajuns la această situație deoarece la consultările oficiale niciun partid, nici măcar AUR, nu au venit cu propunere de premier. Deci, din acest punct de vedere, partidele au delegat puterea, dreptul, prerogativa de a desemna premier și chiar și de a face guvern lui Nicușor Dan.

Putem spune că practic partidele din România s-au autodizolvat, fără să fie o lovitură de stat prezidențială. Practic, ele nu mai există odată ce președintele a primit mandat să facă el guvernul, să propună el, și președintele face guvernul. Dacă trece acest cabinet, e clar că disoluția autodizolvare a partidelor este reală”, a conchis publicistul.

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