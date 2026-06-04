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Ion Cristoiu: Semnal neliniștitor pentru Donald Trump dinspre Partidul Republican

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În Pastila sa editorială de joi, 4 iunie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre semnalul neliniștitor pentru Donald Trump dinspre Partidul Republican.

„În Statele Unite ale Americii s-a petrecut un eveniment, într-adevăr neliniștitor pentru Donald Trump. Camera Reprezentanților din Congresul american a adoptat o rezoluție prin care cere președintelui fie să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. Din punct de vedere al politicii externe duse de Donald Trump, este o „frecție la un picior de lemn”, deoarece această rezoluție trebuie aprobată și de Senat și, chiar dacă ar fi aprobată, președintele are mijloace constituționale pentru a continua războiul. Nu este o „frecție la picior de lemn” din punctul de vedere al semnificațiilor politice. În Camera Reprezentanților, republicanii au majoritatea.

Rezoluția a trecut deoarece, alături de democrați, împotriva războiului din Iran au votat și patru republicani. Vă reamintesc adevărul că victoria lui Donald Trump a fost zdrobitoare nu numai prin faptul că a câștigat alegerile prezidențiale la scor, dar și, dacă nu mai ales, prin faptul că republicanii au obținut majoritatea în Congres. Și deci Donald Trump avea la dispoziție o majoritate pentru a-și transpune în practică politica internă și externă. De ce este neliniștitor? Este neliniștitor acest semnal care, repet, din punct de vedere practic nu înseamnă mare lucru. Este neliniștitor deoarece în noiembrie au loc alegeri, cum ar veni parlamentare, alegeri în care congresmenii care candidează se gândesc la cum își vor continua cariera, dacă vor obține din nou nominalizarea, victoria sau vor suferi eșecul. Victoria unui candidat republican depinde de alegătorii din circumscripția în care acesta candidează.

Faptul că patru republicani din Camera Reprezentanților au votat alături de democrați împotriva lui Donald Trump în chestiunea războiului din Iran ne arată că deja în rândul congresmenilor republicani a intrat panica în perspectiva alegerilor din noiembrie. Deja unii se gândesc, iar alții au trecut deja la acțiune, să se delimiteze categoric, spectaculos, prin gesturi cum ar fi semnarea acestei rezoluții, de politica internă și externă a lui Donald Trump, pentru a putea supraviețui examenului din noiembrie. De ce s-a întâmplat această importantă disidență la votarea rezoluției? Pentru că războiul din Iran este nepopular în America.

Nu pentru că americanii nu ar vrea războaie, ci pentru că ei sunt departe de ele, pe continentul lor, și nu îi interesează prea mult că oamenii plătiți din taxe și impozite se luptă nu știu unde și omoară nu știu ce popor despre care mulți americani nici măcar nu știau că există pe hartă. În plus, războiul se prelungește și devine din ce în ce mai clar că este un eșec al Americii, care a încercat să negocieze cu o țară pe care a atacat-o cu brutalitate, i-a ucis conducătorii, pe motiv că ar fi fost în pericol să construiască bomba atomică, iar apoi, după mai multe luni în care nu s-a întâmplat nimic decisiv, a ajuns să încerce negocieri cu cei pe care anterior îi trata ca pe niște inamici ce trebuiau să capituleze necondiționat.

Este un mare semn de slăbiciune al Americii, iar americanii nu suportă acest lucru. Tot ce se întâmplă acum sunt semne că, în noiembrie, am putea asista la un „tsunami” împotriva lui Donald Trump, iar Senatul și Camera Reprezentanților ar putea deveni ale democraților. În acel moment, aproape că l-am putea considera suspendat pe Donald Trump.”, spune Ion Cristoiu.

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