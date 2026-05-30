Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați

În Pastila sa editorială de sâmbătă, 30 mai, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre telefonul care l-a obligat pe președintele Nicușor Dan să spună „adevărul despre drona de la Galați”. 

„Răspunzând unei solicitări din partea site-ului „Știri pe Surse”, generalul Virgil Bălăceanu a ridicat sau a dat curs ori a dezvăluit mai multe semne de întrebare care se ridică în spațiul public în legătură cu, să zicem, incidentul cu drona, accidentul, incidentul, conflictul de la Galați. Este o inițiativă excepțională și cred că ar trebui ca și alte site-uri și presa să ridice și alte semne de întrebare care circulă în spațiul public, adică pe rețelele media, prin prăvălii, prin piețe, prin metrou, prin tramvaie și cărora nu li s-a dat răspuns de către autorități, și care adâncesc și așa uriașa neîncredere a poporului în ceea ce spun autoritățile.

De exemplu, domnul Virgil Bălăceanu, răspunzând unor semne de întrebare din opinia publică, spune: de ce n-a fost doborâtă drona, deși autoritățile, Miruță și Nicușor Dan, s-au străduit să ne convingă că nu se putea, că nu știu ce, că au căzut resturi? Apoi, o altă întrebare a fost cea în legătură cu cantitatea mică de combustibil, 3 kg, când această dronă, care era îndreptată către un port ucrainean, trebuia să aibă, probabil, 30–32 kg. Acestea sunt două dintre semnele de întrebare.

Dar, în opinia publică, adică în realitate, în rândul oamenilor, circulă și alte întrebări care pun la îndoială versiunile oficiale și adâncesc suspiciunea că ar fi vorba de o diversiune.

Ori nu le confirm, nu le infirm, dar se sugerează că ar fi fost puse la cale împreună cu ucrainenii, ca să putem semna și să le dăm banii aceia pentru drone, că a fost o șmecherie, ca să se semneze peste noapte SAFE, că a fost o posibilitate pentru Nicușor Dan să devină un pic isteric anti-rus, ca să nu creadă unii și să suspecteze că nu mai este progresist.

Deci, repet, generalul Virgil Bălăceanu ridică, spune următorul lucru, și anume: „Hai să vedem aici, legat de comunicare. Nu ne-am lămurit dacă drona a fost un atac intenționat al Federației Ruse sau o dronă rătăcită.” Nu ni s-a spus explicit.

Generalul pune punctul pe „i” în aprecierea acestei situații, fundamentală pentru România, pentru NATO, pentru America, pentru Europa, pentru planetă: răspunsul la întrebarea dacă a fost atac intenționat sau accident este esențial. Dacă a fost atac intenționat și se stabilea acest lucru, atunci trebuia activat automat articolul 4, iar omenirea era acum în pragul unui război mondial din cauza aprecierii făcute de autoritățile române. Dacă nu, atunci sunt alte decizii și alte măsuri de luat urgent, pentru ca astfel de întâmplări să nu se mai repete, pentru că vor mai fi multe situații în care drone vor umbla haotice.

Răspunsul la această întrebare l-a dat însă Nicușor Dan, care, la ora 17:26, deci după-amiază, în timpul vizitei la Galați, a spus textual că este vorba de o dronă dintr-un grup de 43 de drone care atacau teritoriul ucrainean. Una dintre ele a fost lovită de către apărarea antiaeriană ucraineană și și-a schimbat traiectoria, ajungând pe teritoriul nostru. Deci nu putem vorbi de un atac intenționat.

Marea întrebare este următoarea: a doua zi, după ședința CSAT, același Nicușor Dan a sugerat că, de fapt, a fost o acțiune conștientă? Să vedem: am avut o dronă rusă plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un lot de 400 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul nostru.

Deci, ați văzut? „Ce mincinos este, ce dezinformator, ce manipulator!” Păi, după-amiază a spus adevărul, că au deviat ucrainenii, iar apoi spune că de fapt au fost trimise de ruși. De ce? Ca să se creeze isterie anti-rusă.

Întrebarea este: de ce s-a schimbat el după-amiază și în timpul vizitei la spital? Ați văzut? A zis că nu e nicio problemă, pentru că a primit un telefon, nu știu, de la americani, de la NATO, și a zis: „Băi, băi, băi, las-o așa, întreținând această isterie rusească și ne spunând că nu a fost intenționat.”

Tu ne obligi pe noi să activăm articolul 4, și atunci s-a schimbat brusc. Cum s-a schimbat brusc Nicușor Dan în urma unui telefon? Cum a descoperit el adevărul?”, a spus Ion Cristoiu.

