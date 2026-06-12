Abia plecat din guvernul nevotat Tomac, Adrian Papahagi atacă AUR: „Un românism antiromânesc, un naționalism antinațional și un suveranism antisuveran”

După ce a refuzat să preia Ministerul Culturii, Adrian Papahagi atacă AUR. Într-o postare pe Facebook, el a menționat existența unui „fenomen paradoxal”, și anume „internaționalizarea naționalismului”. Papahagi a susținut că facțiunea politică condusă de George Simion este „aliată și aliniată cu mișcările din Occident care ar vrea să scape de rromii și românii care votează cu AUR”.

Adrian Papahagi s-a retras din guvernul nevotat Tomac, iar anunțul a venit la scurt timp după ce profesorul universitar acceptase oferta lui Eugen Tomac, fost coleg de partid. Vineri, 12 iunie, a revenit cu o nouă postare pe Facebook prin intermediul căreia lansează un „atac” asupra partidului AUR.

„Putem deci vorbi despre un românism antiromânesc, un naționalism antinațional și un suveranism antisuveran”

„Un fenomen paradoxal: internaționalizarea naționalismului.

AUR e aliată și aliniată cu mișcările din Occident care ar vrea să scape de rromii și românii care votează cu AUR.

În aceeași logică paradoxală, „suveraniștii” noștri țin cu Rusia, care încalcă granițele suverane ale României.

Nimic nou. Și naționaliștii români din interbelic arborau zvastica și făceau salutul nazist în timp ce Hitler obliga România să le cedeze teritorii lui Horthy și lui Stalin.

Putem deci vorbi despre un românism antiromânesc, un naționalism antinațional și un suveranism antisuveran. Asta reprezintă AUR”, a notat Adrian Papahagi pe Facebook.

Critici aduse la adresa lui Ilie Bolojan

Adrian Papahagi a adus critici și la adresa lui Ilie Bolojan. El a criticat reformele luate de acesta în timpul mandatului pe poziția de premier. Papahagi a susținut că Bolojan și-ar fi urmărit propriul interes politic. Altfel, l-a lădaut pe președintele Nicușor Dan, numindu-l „salvatorul țării”. Declarațiile pot fi consultate AICI.

„Nu este liberal ce a făcut Bolojan. Este ușor să crești taxele și TVA-ul. Sigur că nici el nu avea de ales, dar nu am văzut să taie 200 de milioane de euro de la SRI. Am văzut, în schimb, SRI-ul care dă către Digi 200 de milioane. A tăiat de la noi, de la profesori, și a tăiat de la cercetare, învățământ și cultură”, a spus, printre altele Adrian Papahagi.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto