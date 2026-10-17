Prima pagină » Știri politice » Un lider important de filială pune la zid conducerea PNL înaintea votului pentru Guvernul Niculescu și acuză că partidul și-a săpat singur groapa

Un lider important de filială pune la zid conducerea PNL înaintea votului pentru Guvernul Niculescu și acuză că partidul și-a săpat singur groapa

Un lider important de filială pune la zid conducerea PNL înaintea votului pentru Guvernul Niculescu și acuză că partidul și-a săpat singur groapa
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și lider liberal, critică dur conducerea PNL înaintea votului pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. În opinia sa, partidul riscă să piardă capital politic atât dacă susține un Executiv din care nu face parte, cât și dacă respinge noul Cabinet. Tișe pune actualul impas pe seama propriilor decizii ale liberalilor, a orgoliilor și a calculelor politice greșite.

Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, intitulată „Cum să-ți dai autogol în politică și să-ți pui singur spatele la zid!”, acesta avertizează asupra consecințelor strategiei adoptate de conducerea partidului.

„Dacă votăm acest guvern din care nu facem parte, PNL, pa! Dacă nu-l votăm pentru țară, PNL, tot pa!”, a scris Alin Tișe.

Liderul liberal consideră că situația actuală nu a fost provocată de adversarii politici, ci de hotărârile luate chiar în interiorul partidului. El reproșează conducerii că a insistat asupra menținerii lui Ilie Bolojan în funcția de premier și că nu a acceptat o altă nominalizare, care ar fi putut permite PNL să negocieze participarea la guvernare.

Tișe: PNL a pierdut ocazia de a negocia participarea la guvernare

Președintele CJ Cluj susține că liberalii ar fi putut negocia portofolii ministeriale și ar fi avut astfel posibilitatea să influențeze programul viitorului Executiv. În opinia sa, refuzul unei alte nominalizări pentru funcția de premier a redus opțiunile partidului.

„Am avut posibilitatea să participăm la guvernare, să negociem, să susținem o altă nominalizare decât Bolojan și să influențăm direcția țării. Puteam invoca atunci, cu argumente concrete, binele României. Dar am ales să jucăm la risc, crezând că putem controla jocul din interiorul lui”, a afirmat Tișe.

El consideră că PNL se confruntă acum cu două variante care pot afecta imaginea formațiunii și încrederea alegătorilor.

„Astăzi, plătim prețul, iar opțiunile par să ne coste indiferent de direcția aleasă”, a avertizat liderul liberal.

Tișe: Nu poți refuza responsabilitatea când ai ocazia

Alin Tișe pune sub semnul întrebării argumentul responsabilității față de țară, invocat de liberalii care susțin că învestirea noului Guvern ar putea pune capăt crizei politice. El întreabă de ce partidul nu a folosit același argument atunci când putea negocia participarea directă la Executiv.

„În politică, nu poți refuza responsabilitatea când ai ocazia și apoi s-o invoci când ai rămas fără alternative”, a transmis acesta.

Criticile vizează strategia prin care PNL a ajuns să decidă dacă acordă votul de încredere unui Guvern condus de Luca Niculescu, fără să aibă garanția participării la guvernare.

Apel la schimbarea direcției în PNL

În finalul mesajului, Tișe cere conducerii liberale să renunțe la conflictele interne și să își revizuiască strategia politică. El susține că partidul are nevoie de unitate și de recunoașterea greșelilor care au dus la actualul impas.

„A venit momentul trezirii în PNL. Un PNL unit și mai puternic. Nu dezbinat și rupt în bucățele. Mai puțin orgoliu, mai puține jocuri de culise și mai multă luciditate”, a scris liderul liberal.

Acesta avertizează că ambițiile personale nu trebuie să primeze în fața intereselor partidului și susține că recunoașterea greșelilor poate deschide calea unei schimbări de strategie.

„Cel mai grav autogol nu ți-l dă adversarul. Ți-l dai singur atunci când confunzi orgoliul cu strategia și persoana cu partidul”, a conchis Alin Tișe.

PNL, divizat înaintea votului pentru Guvernul Niculescu

Declarațiile vin într-un moment de tensiune în interiorul PNL. Conducerea națională trebuie să stabilească poziția partidului față de Guvernul Luca Niculescu, iar mai mulți lideri și filiale și-au exprimat deja opoziția față de învestirea Cabinetului.

PNL Iași, condus de deputatul Alexandru Muraru, a decis în unanimitate să nu susțină noul Guvern. Organizația a respins și posibilitatea unui acord politic cu premierul desemnat, pe care îl consideră insuficient de independent față de PSD.

În același timp, alți liberali consideră că votul pentru învestire ar putea pune capăt crizei guvernamentale, chiar dacă partidul nu va face parte din Executiv.

Într-o declarație anterioară, Alin Tișe a susținut că Guvernul Niculescu va obține voturile necesare, deoarece majoritatea partidelor parlamentare ar dori să evite alegerile anticipate și riscul pierderii mandatelor. El consideră că doar AUR ar avea un interes politic direct în organizarea unui scrutin înainte de termen.

Tișe estimează că actuala criză guvernamentală se va încheia odată cu învestirea unui nou Cabinet, însă avertizează că neîncrederea publică în partide va continua.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Doi politicieni de extremă dreapta s-au îmbătat și s-au certat. Astăzi, se duelează cu săbiile
13:01
Doi politicieni de extremă dreapta s-au îmbătat și s-au certat. Astăzi, se duelează cu săbiile
NEWS ALERT Nicușor Dan, întâlnire cu Emmanuel Macron, cu câteva zile înainte de votul pentru învestirea Guvernului Niculescu. La întâlnire a participat și Cioloș. Premierul desemnat e fost ambasador în Franța
12:48
Nicușor Dan, întâlnire cu Emmanuel Macron, cu câteva zile înainte de votul pentru învestirea Guvernului Niculescu. La întâlnire a participat și Cioloș. Premierul desemnat e fost ambasador în Franța
FLASH NEWS Radu Marinescu anunță 79 de măsuri pentru Justiție. Planul include o agenție pentru protecția victimelor și utilizarea inteligenței artificiale
12:33
Radu Marinescu anunță 79 de măsuri pentru Justiție. Planul include o agenție pentru protecția victimelor și utilizarea inteligenței artificiale
FLASH NEWS Revolta din PNL ia proporții: Mai multe filiale de prim rang îl sfidează pe Bolojan și resping în unanimitate Guvernul Niculescu
12:24
Revolta din PNL ia proporții: Mai multe filiale de prim rang îl sfidează pe Bolojan și resping în unanimitate Guvernul Niculescu
FLASH NEWS Elena Udrea reacționează la demiterea lui Paolo Zampolli din funcția de emisar al lui Trump și a lui Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare SUA în Grecia. Ce reproșează actualei clase politice în relația cu Statele Unite
00:05
Elena Udrea reacționează la demiterea lui Paolo Zampolli din funcția de emisar al lui Trump și a lui Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare SUA în Grecia. Ce reproșează actualei clase politice în relația cu Statele Unite
FLASH NEWS Bolojan anunță o posibilă alianță PNL-USR pentru alegerile din 2028: „Nu mai putem merge pe fragmentări, pe pulverizări”
22:49
Bolojan anunță o posibilă alianță PNL-USR pentru alegerile din 2028: „Nu mai putem merge pe fragmentări, pe pulverizări”
Mediafax
„E doar carne”. Ofițerul rus ale cărui informații ar fi trimis peste 300 de soldați la moarte
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
De ce se încheie cămășile femeilor invers față de cele ale bărbaților? O regulă veche, fără o explicație sigură
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
INEDIT Farul Smygehuk, construit în 1883 în cel mai sudic punct al Suediei: povestea turnului de 17 metri și cum a fost transformat într-o destinație turistică, cu restaurant și cazare
13:28
Farul Smygehuk, construit în 1883 în cel mai sudic punct al Suediei: povestea turnului de 17 metri și cum a fost transformat într-o destinație turistică, cu restaurant și cazare
VIDEO Incident pe Nistru. Doi grăniceri ucraineni au intrat ilegal în Moldova și au fost ridicați de Poliție
13:10
Incident pe Nistru. Doi grăniceri ucraineni au intrat ilegal în Moldova și au fost ridicați de Poliție
VIDEO Franța, cuprinsă de proteste împotriva scumpirilor. Elevi, studenți și activiști au ieșit în stradă, iar poliția a făcut zeci de arestări
12:55
Franța, cuprinsă de proteste împotriva scumpirilor. Elevi, studenți și activiști au ieșit în stradă, iar poliția a făcut zeci de arestări
INEDIT Descoperire arheologică în Alaska: o așezare veche de 13.800 de ani ar putea ascunde cele mai vechi locuințe și urme ale primilor câini domesticiți pe continentul american
12:45
Descoperire arheologică în Alaska: o așezare veche de 13.800 de ani ar putea ascunde cele mai vechi locuințe și urme ale primilor câini domesticiți pe continentul american
FLASH NEWS Bloomberg: În plină criză la Marea Neagră, România se oferă să plătească o parte din costurile trupelor SUA, înaintea deciziei Pentagonului
12:41
Bloomberg: În plină criză la Marea Neagră, România se oferă să plătească o parte din costurile trupelor SUA, înaintea deciziei Pentagonului
LIVE 🚨 Şedința decisivă la PNL a început. Liderii liberali din toată țara decid daca votează guvernul Luca Niculescu. Mai mulți parlamentari PNL au anunțat deja că boicotează
12:36
🚨 Şedința decisivă la PNL a început. Liderii liberali din toată țara decid daca votează guvernul Luca Niculescu. Mai mulți parlamentari PNL au anunțat deja că boicotează

Cele mai noi

Trimite acest link pe