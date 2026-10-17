Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și lider liberal, critică dur conducerea PNL înaintea votului pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. În opinia sa, partidul riscă să piardă capital politic atât dacă susține un Executiv din care nu face parte, cât și dacă respinge noul Cabinet. Tișe pune actualul impas pe seama propriilor decizii ale liberalilor, a orgoliilor și a calculelor politice greșite.

Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, intitulată „Cum să-ți dai autogol în politică și să-ți pui singur spatele la zid!”, acesta avertizează asupra consecințelor strategiei adoptate de conducerea partidului.

„Dacă votăm acest guvern din care nu facem parte, PNL, pa! Dacă nu-l votăm pentru țară, PNL, tot pa!”, a scris Alin Tișe.

Liderul liberal consideră că situația actuală nu a fost provocată de adversarii politici, ci de hotărârile luate chiar în interiorul partidului. El reproșează conducerii că a insistat asupra menținerii lui Ilie Bolojan în funcția de premier și că nu a acceptat o altă nominalizare, care ar fi putut permite PNL să negocieze participarea la guvernare.

Tișe: PNL a pierdut ocazia de a negocia participarea la guvernare

Președintele CJ Cluj susține că liberalii ar fi putut negocia portofolii ministeriale și ar fi avut astfel posibilitatea să influențeze programul viitorului Executiv. În opinia sa, refuzul unei alte nominalizări pentru funcția de premier a redus opțiunile partidului.

„Am avut posibilitatea să participăm la guvernare, să negociem, să susținem o altă nominalizare decât Bolojan și să influențăm direcția țării. Puteam invoca atunci, cu argumente concrete, binele României. Dar am ales să jucăm la risc, crezând că putem controla jocul din interiorul lui”, a afirmat Tișe.

El consideră că PNL se confruntă acum cu două variante care pot afecta imaginea formațiunii și încrederea alegătorilor.

„Astăzi, plătim prețul, iar opțiunile par să ne coste indiferent de direcția aleasă”, a avertizat liderul liberal.

Tișe: Nu poți refuza responsabilitatea când ai ocazia

Alin Tișe pune sub semnul întrebării argumentul responsabilității față de țară, invocat de liberalii care susțin că învestirea noului Guvern ar putea pune capăt crizei politice. El întreabă de ce partidul nu a folosit același argument atunci când putea negocia participarea directă la Executiv.

„În politică, nu poți refuza responsabilitatea când ai ocazia și apoi s-o invoci când ai rămas fără alternative”, a transmis acesta.

Criticile vizează strategia prin care PNL a ajuns să decidă dacă acordă votul de încredere unui Guvern condus de Luca Niculescu, fără să aibă garanția participării la guvernare.

Apel la schimbarea direcției în PNL

În finalul mesajului, Tișe cere conducerii liberale să renunțe la conflictele interne și să își revizuiască strategia politică. El susține că partidul are nevoie de unitate și de recunoașterea greșelilor care au dus la actualul impas.

„A venit momentul trezirii în PNL. Un PNL unit și mai puternic. Nu dezbinat și rupt în bucățele. Mai puțin orgoliu, mai puține jocuri de culise și mai multă luciditate”, a scris liderul liberal.

Acesta avertizează că ambițiile personale nu trebuie să primeze în fața intereselor partidului și susține că recunoașterea greșelilor poate deschide calea unei schimbări de strategie.

„Cel mai grav autogol nu ți-l dă adversarul. Ți-l dai singur atunci când confunzi orgoliul cu strategia și persoana cu partidul”, a conchis Alin Tișe.

PNL, divizat înaintea votului pentru Guvernul Niculescu

Declarațiile vin într-un moment de tensiune în interiorul PNL. Conducerea națională trebuie să stabilească poziția partidului față de Guvernul Luca Niculescu, iar mai mulți lideri și filiale și-au exprimat deja opoziția față de învestirea Cabinetului.

PNL Iași, condus de deputatul Alexandru Muraru, a decis în unanimitate să nu susțină noul Guvern. Organizația a respins și posibilitatea unui acord politic cu premierul desemnat, pe care îl consideră insuficient de independent față de PSD.

În același timp, alți liberali consideră că votul pentru învestire ar putea pune capăt crizei guvernamentale, chiar dacă partidul nu va face parte din Executiv.

Într-o declarație anterioară, Alin Tișe a susținut că Guvernul Niculescu va obține voturile necesare, deoarece majoritatea partidelor parlamentare ar dori să evite alegerile anticipate și riscul pierderii mandatelor. El consideră că doar AUR ar avea un interes politic direct în organizarea unui scrutin înainte de termen.

Tișe estimează că actuala criză guvernamentală se va încheia odată cu învestirea unui nou Cabinet, însă avertizează că neîncrederea publică în partide va continua.