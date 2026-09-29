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Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj: deciziile PNL le aflăm de la televizor, cine va fi ministru și unde/ deciziile le iau un grup restrâns de oameni în partid

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Invitat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat, marți, că în PNL deciziile sunt aflate de la televizor, fiind luate de un grup restrâns de oameni din partid.

„Deciziile în partid le iau un grup restrâns de oameni, aflăm de la televizor. De exemplu, eu nu am avut în organizația noastră o discuție despre cine va fi ministru, despre membrii Guvernului, discuții despre cine sunt persoanele cele mai îndreptățite să fie acolo, despre funcțiile pe care le alocă la nivel național”, a spus Alin Tișe.

Șeful CJ Cluj a precizat că situația nu s-ar putea schimba decât odată cu reformarea partidului.

„PNL trebuie să treacă printr-o procedură complicată. Cu cât vor fi mai mulți oameni care vor vorbi liber, vor vorbi deschis, își vor asuma pozițiile fără să le fie teamă că vor avea consecințe asupra carierei lor, cred că aceste lucruri vor ajuta”, a adăugat liderul liberal.

Alin Tișe l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ține PNL-ul captiv de 150 de zile împreună cu oameni din jurul lui care vor să țină și țara în criză. Șeful CJ Cluj mai susține că PNL a fost făcut cadou USR-ului și că Ilie Bolojan se răzbună acum și ține întreaga țară blocată.

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