Invitat la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Alin Tișe, președintele CJ Cluj și unul dintre contestatarii premierului demis Bolojan, a lansat un atac dur la adresa acestuia chiar cu o zi înainte de votul Guvernului Mureșan. Tișe îl acuză că ține PNL-ul captiv de 150 de zile împreună cu oameni din jurul lui care vor să țină și țara în criză. Alin Tișe susține că PNL a fost făcut cadou USR-ului și că Ilie Bolojan se răzbună acum și ține întreaga țară blocată.

Alin Țișe a explicat cum răzbunarea lui Ilie Bolojan și a oamenilor din jurul lui pleacă de la faptul că acesta nu și-a dus la capăt mandatul de premier. Ei ar încerca acum să îi arate poporului că alt guvern nu se poate face, prin faptul că refuză o nouă coaliție cu PSD.

„Partidul acesta a fost captiv timp de 150 de zile (…) Acum este captiv domnului Bolojan și cu acei câțiva oameni din jurul dânsului care în momentul de față doresc să țină țara în criză. Pentru că dacă domnul Bolojan nu a putut fi prim-ministru până la capăt, atunci o să arate ei poporului că alt guvern nu se poate face. Și atunci, ca să se răzbune pur și simplu și să arate că nu se poate fără dânsul, fără PNL, au profitat de aritmetica parlamentară care, din păcate, este cea pe care o avem. Adică fie poți cu PSD, fie poți cu AUR sau cu unii sau cu alții”, a declarat Alin Tișe în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

Președintele CJ Cluj a acuzat și că PNL a fost dat cadou USR-ului în speranța că împreună vor arăta mai bine în ochii alegătorilor. El susține însă că, dacă mâine am avea alegeri anticipate, oamenii ar „arunca cu roșii” în ambele partide.

„Un partid care este pe cale de dispariție, care din păcate a fost făcut cadou unui alt partid (n.r. referință la USR). S-a predat total unei astfel de convenții, crezând că prin acest amestec PNL-ul nu va mai vedea exact cum stă în rândul electoratului. Și asta pentru ca acest partid să nu candideze singur. Dacă mâine vor fi alegeri anticipate, oamenii aceștia trebuie să explice de ce au mărit taxele și impozitele și de ce au redus deficitul pe seama buzunarului oamenilor. Și atunci o să vadă cum vor veni oamenii cu roșii și le vor da în cap.”, a concluzionat președintele CJ Cluj.