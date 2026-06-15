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Anamaria Gavrilă anunță că POT este dispus să poarte discuții cu Adrian Veștea: „România trebuie scoasă din blocaj”

Anamaria Gavrilă anunță că POT este dispus să poarte discuții cu Adrian Veștea: „România trebuie scoasă din blocaj”
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Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, a anunţat, că formațiunea pe care o conduce este dispusă să poarte discuții cu prmierul desemnat, Adrian Veștea, în vederea depășirii crizei politice.

Anamaria Gavrilă a transmis că partidul ei este dispus să contribuie la deblocarea cirzei politice și să susțină formarea unui guvern, dacă viitorul Executiv își asumă măsuri concrete pentru români. Măsurile propuse sunt protejarea companiilor strategice ale statului, menținerea veniturilor pentru medici, asistente, profesori și polițiști, accelerarea digitalizării ANAF și a administrației publice.

„Am înaintat propunerile noastre care includ, în primul rând, protejarea companiilor strategice ale statului. Considerăm că niciun medic, profesor, asistent sau polițist nu trebuie să piardă bani prin viitoarea lege a salarizării.

Vorbim despre oameni de care depind sănătatea, educația și siguranța de zi cu zi a românilor. În același timp, România are nevoie urgentă de digitalizarea ANAF, a primăriilor și a administrației publice pentru a reduce birocrația și risipa”, a transmis Anamaria Gavrilă.

Gavrilă: „Avem deschiderea de a vorbi cu Veștea”

În continuare, Anamaria Gavrilă a spus că partidul pe care îl conduce este dispus să vorbească cu Adrian Veștea pentru ca România să iasă din blocajul politic în care se află. De asemenea, lidera POT a explicat că partidul este pregătit să discute cu orice forță politică „dispusă să pună interesul românilor înaintea interesului de partid”.

„Suntem un partid de echilibru și avem deschiderea de a vorbi cu Veștea. România trebuie scoasă din blocaj. Suntem gata să discutăm cu orice forță politică dispusă să pună interesul românilor înaintea intereselor de partid”, a mai precizat lidera POT.

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