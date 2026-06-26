Aritmetica votului în Parlament. Se fac calcule privind susținerea nominalizaților la funcția de premier

Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan fac calcule pentru a vedea pe cine se bazează la votul din Parlament. Deputatul USR, Claudiu Năsui, avertizează că nici varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR și nici cea a unui executiv monocolor PSD nu ar strânge suficiente voturi. Năsui susține că cel mai probabil scenariu ar fi menținerea cabinetului Bolojan.
”Dacă ne uităm după comportamentul de vot de până acum și după interesul partidelor, lui Sorin Grindeanu i-ar lipsi 10 voturi ca să devină prim-ministru, iar lui Siegfried Mureșan 35 de voturi”, declară fostul ministru al Economie
”Sorin Grindeanu: PSD + PNL (aripa care a votat Veștea) + SOS + Minorități + UPR + PACE + independenți = 223 de voturi.
Siegfried Mureșan: PNL + USR + UDMR + Minorități + PACE + independenți = 198 de voturi”, scrie Claudiu Năsui pe Facebook.
El mai spune că menținerea vechiului executiv ar fi un lucru benefic pentru România, deoarece nu se va mai putea recurge la ordonanțe și asumări de răspunderi pentru a crește taxele.
”Nimeni nu are interes să susțină un guvern din care nu face parte. Iar în politică interesul personal ne arată ce vor face partidele.
PNL și USR sunt deja în guvern. N-au niciun interes să-l părăsească.
PSD nu are niciun interes să susțină un guvern din care nu face parte.
Iar AUR are interes să fie alegeri anticipate să-și dubleze numărul de parlamentari.
Așa că va rămâne situația de acum. Dar nu e cazul să fim triști. Pentru că asta e un lucru foarte bun pentru România. Avem un guvern care nu poate face legea din pix prin ordonanțe. Adică un guvern normal după standarde europene. Iar asta e foarte bine pentru că ordonanțele și asumările de răspunderi au fost mai degrabă folosite pentru a face creșteri de taxe și creșteri de cheltuieli la stat”, mai scrie Claudiu Năsui, pe Facebook.