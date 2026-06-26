Aritmetica votului în Parlament. Se fac calcule privind susținerea nominalizaților la funcția de premier

Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan fac calcule pentru a vedea pe cine se bazează la votul din Parlament. Deputatul USR, Claudiu Năsui, avertizează că nici varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR și nici cea a unui executiv monocolor PSD nu ar strânge suficiente voturi. Năsui susține că cel mai probabil scenariu ar fi menținerea cabinetului Bolojan.

”Dacă ne uităm după comportamentul de vot de până acum și după interesul partidelor, lui Sorin Grindeanu i-ar lipsi 10 voturi ca să devină prim-ministru, iar lui Siegfried Mureșan 35 de voturi”, declară fostul ministru al Economie