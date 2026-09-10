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Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA și sesizare la ANI, în cazul zborului al judecătorului CCR, Deliorga

Ruxandra Radulescu
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA și sesizare la ANI, în cazul zborului al judecătorului CCR, Deliorga
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Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală la DNA și o sesizare la Agenția Națională de Integritate după ce presa a relatat despre zborul spre Mykonos, a judecătorului Curții Constituționale Române, Cristian Deliorga, se arată într-un comunicat

„Vorbim despre posibile fapte de corupție care trebuie să fie analizate de două instituții ale statului care și-au pierdut credibilitatea în ultimii ani. Mă refer la DNA și ANI. Trebuie să se verifice relația dintre domnul Daraban, șeful Camerei de Comerț, și domnul judecător Deliorga.

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Cert este că niște decizii pe care le-a luat domnul Deliorga în calitate de judecător al CCR îl favorizau pe domnul Daraban, care la un moment dat, a vrut să pună mâna pe un teren în zona Romexpo de 46 de hectare și domnul Deliorga a votat în plenul CCR în favoarea acestui proiect”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Deputatul USR, atac subtil la adresa lui Nicușor Dan: „Este o tăcere mormântală la Cotroceni”

Parlamentarul USR susține că informațiile recente despre călătoria spre Mykonos a judecătorului CCR, alături de foști miniștri și premieri PSD, dar și de președintele Tribunalului Constanța și de președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, ar fi ajuns la cunoștința opiniei publice în urma unui atac informatic.

„Nu am aflat dintr-o comunicare a Curții, nu am aflat dintr-o investigație făcută de autoritățile statului – DNA, Parchet. Ci am aflat din întâmplare. M-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni, cu privire la aceste fapte extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gașcă de mafioți, principalii mafioți fiind chiar la Curtea Constituțională”, a afirmat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

„USR și PNL au solicitat Curții Constituționale să declanșeze o anchetă internă, din care să reiasă și dacă imparțialitatea judecătorului Cristian Deliorga a fost afectată de relațiile pe care le are cu politicieni și oameni de afaceri”, se arată într-un comunicat oficial.

De asemenea, cele două partide vor cere Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze prezența președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, în deplasarea de lux din Mykonos plătită de o entitate privată și efectele acesteia și ale întâlnirii acestuia cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității și independenței sale.

Comisia de Constituţionalitate din cadrul Senatului anchetează zborul judecătorului Deliorga spre Mykonos

Comisia de Constituţionalitate din cadrul Senatului va ancheta zborul cu o aeronavă privată al magistratului Cristian Deliorga către Mykonos, alături de alţi parlamentari, în urma votului exprimat de senatori marți.

Magistratul Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, precum și mai mulți politicieni și oameni de afaceri au călătorit spre insula Mykonos din Grecia la bordul unui avion privat, arată o anchetă făcută de jurnaliștii de la Newscenter. Deplasarea a avut loc în ziua de 8 iulie și a fost achitată integral de Camera de Comerț și Industrie a României cu scopul declarat al unei întâlniri de afaceri. De precizat, însă, că nu a fost o deplasare din bani publici, ci una privată.

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