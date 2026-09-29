Scandal la audierea Oanei Gheorghiu. Replici acide între Alexandru Rogobete și Emanuel Ungureanu: ”Nu sunteți avocatul nimănui”/ ”Nu fiți mitocan”

Emanuel Ungureanu și Alexandru Rogobete s-au certat în Parlament, la audierea Oanei Gheorghiu. Fostul ministru al Sănătății i-a cerut vicepremierului demis o statistică exactă privind numărul centrelor în care pot fi tratați pacienții care suferă un AVC, însă Gheorghiu nu a oferit un răspuns clar. Deputatul USR i-a luat apărarea vicepremierului demis și a intrat într-un schimb de replici cu deputatul PSD.

Scandal între Rogobete și Ungureanu la audierea Oanei Gheorghiu

”Am să vă spun despre AVC că știu prin ce trec pacienții cu AVC și știu că trebuie să ajungă în timp foarte scurt, să aibă acces la…” a transmis Gheorghiu, înainte de a fi întreruptă de fostul ministru al Sănătății.

„Iertați-mă! Iertați-mă, vă rog, că vă întrerup”, a spus Alexandru Rogobete.

Emanuel Ungureanu a intervent și i-a atras atenția lui Rogobete: „Nu fiți mitocan!”.

„Domnule Ungureanu, nu sunteți avocatul nimănui”, a răspuns Rogobete.

„Nu se face așa. Se pune o întrebare și se așteaptă un răspuns. Nu fiți mitocan!”, a replicat Emanuel Ungureanu.

Rogobete a transmis că vrea, însă, răspunsul la întrebare, ”nu altă poveste emoțională”.