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AUR vrea să-i interzică Mirabelei Grădinaru să-l mai însoțească pe Nicușor Dan în vizitele externe, pe banii statului. Ce prevede un proiect depus în Parlament

AUR vrea să-i interzică Mirabelei Grădinaru să-l mai însoțească pe Nicușor Dan în vizitele externe, pe banii statului. Ce prevede un proiect depus în Parlament
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Mirabela Grădinaru ar putea să nu-l mai însoțească pe Nicușor Dan în vizitele externe pe cheltuiala statului și nici să reprezinte România la summituri, ceremonii, reuniuni, întâlniri bilaterale sau multilaterale, „ori la alte evenimente oficiale de aceeași natură”. 68 de parlamentari AUR, printre care și liderul partidului, George Simion, au depus în Parlament un proiect de lege care stabilește cine poate face parte din delegațiile prezidențiale și cine poate reprezenta statul român la evenimente oficiale.

Proiectul de lege depus de parlamentarii AUR vizează completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României și reglementarea utilizării fondurilor publice pentru deplasările oficiale externe ale șefului statului. Inițiativa se află în consultare până la 3 noiembrie, perioadă în care pot fi depuse amendamente și propuneri de modificare.

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Ce prevede proiectul AUR privind deplasările externe ale lui Nicușor Dan

Potrivit inițiativei, cheltuielile aferente vizitelor oficiale în străinătate ale președintelui României ar putea fi suportate din bani publici doar pentru persoanele care participă la deplasare în exercitarea unor atribuții oficiale și a căror prezență este justificată de obiectul, programul sau cerințele organizatorice ale vizitei.

Inițiativa enumeră strict categoriile de persoane care îl pot însoți pe Nicușor Dan în deplasările externe: angajații Administrației Prezidențiale; demnitarii și personalul autorităților și instituțiilor publice; personalul diplomatic și consular; experții, interpreții și personalul tehnic necesar pentru buna desfășurare a vizitei; precum și personalul care asigură protecția, paza, securitatea, comunicațiile speciale ori asistența medicală.

„Soțul sau, după caz, soția Președintelui României, poate face parte din delegația oficială și poate beneficia de suportarea din fonduri publice a cheltuielilor aferente deplasării externe, atunci când participarea este prevăzută de caracterul, programul ori protocolul oficial al vizitei”, se arată în propunerea legislativă.

Dat fiind faptul că Mirabela Grădinaru este partenera de viață a lui Nicușor Dan, nu soția acestuia, ea nu este inclusă în categoria definită expres de această prevedere. Dacă proiectul ar fi adoptat în forma actuală, simpla calitate de parteneră a președintelui nu i-ar permite să beneficieze de finanțarea publică a deplasărilor externe în baza excepției prevăzute pentru soțul sau soția șefului statului.

Mai mult decât atât, inițiativa celor de la AUR interzice expres „utilizarea resurselor financiare, umane ori tehnice” plătite din bani publici în „folosul persoanelor care, fără a deține o funcție sau un statut oficial recunoscut de lege, îl însoțesc pe Președintele României în delegații oficiale, ceremonii, reuniuni, summit-uri, întalniri bilaterale sau multilaterale ori la alte evenimente oficiale de aceeași natură”.

„Este interzisă utilizarea resurselor financiare, umane ori tehnice aparținând Administrației prezidențiale, instituțiilor publice sau autorităților publice în folosul persoanelor care, fără a deține o funcție sau un statut oficial recunoscut de lege, îl însoțesc pe Președintele României în delegații oficiale, ceremonii, reuniuni, summit-uri, întâlniri bilaterale sau multilaterale ori alte evenimente oficiale de aceeași natură”.

Mirabela Grădinaru a avut mai multe deplasări externe alături de președintele României

În luna septembrie, partenera de viață a lui Nicușor Dan a vizitat sediul Institutului Cultural Român din New York expoziția „FJORD. The Pictures”, care prezintă fotografii realizate de regizorul Cristian Mungiu. Ea a transmis în marja adunării generale ONU că România susține stabilirea unor reguli comune la nivel internațional pentru protejarea copiilor în mediul digital.

Mirabela Grădinaru a mai participat la Chișinău la o conferință internațională dedicată siguranței online și efectelor mediului digital asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. În cadrul întâlnirii ea a avut și o întâlnire cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și o întrevedere bilaterală cu Natasha Azzopardi Muscat, director în cadrul OMS pentru Europa.

De asemenea, Prima Doamnă a participat în august, la Kiev, la cel de-al 6-lea Summit al Primelor Doamne și Primilor Domni, la invitația Olenei Zelenska, de Ziua Independenței Ucrainei. În cadrul acestui summit a fost lansat și un Vocabular Global al Rezilienței, iar fiecare partener al șefilor de state a prezentat un concept național relevant. Mirabela Grădinaru a propus cuvântul „dârzenie”.

Nicușor Dan a spus că partenera sa îndeplinește „o formă de diplomație care ajută România”

Pe 14 septembrie președintele României a explicat activitatea partenerei sale și a explicat că participarea Mirabelei Grădinaru la evenimente internaționale contribuie la promovarea imaginii României și la schimbul de experiență în domenii precum sănătatea, situațiile de urgență și sprijinul acordat tinerilor vulnerabili.

„Pe plan internațional, este invitată la diferite evenimente și este o formă de diplomație care ajută România. Faptul că s-a dus în Ucraina, că a participat la diferite formate, acum, la Adunarea Generală a ONU, eu cred că ajută România, tocmai pentru că expune și dă o imagine corectă despre ce face România în diferite domenii: sănătate, situații de urgență, ajutor pentru tineri vulnerabili și, pe de altă parte, câștigă experiență de la alții care s-au apucat de problemele astea mai demult”, a spus Nicușor Dan la Euronews România.

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