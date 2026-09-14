Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan a vorbit despre rolul Mirabelei Grădinaru în țară și în străinătate. „Este o formă de diplomație care ajută România”

Nicușor Dan a vorbit despre rolul Mirabelei Grădinaru în țară și în străinătate. „Este o formă de diplomație care ajută România”

Sursa: Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nicușor Dan a povestit, la Euronews România, despre rolul și activitatea partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru, atât în țară, cât și pe plan internațional. Președintele României susține că expunerea publică de care aceasta beneficiază îi permite să faciliteze dialogul dintre ONG-uri, autorități și reprezentanți ai instituțiilor publice, dar și să participe la evenimente internaționale care contribuie, în opinia sa, la promovarea imaginii României.

Nicușor Dan: Mirabela Grădinaru intermediază dialogul dintre ONG-uri și autorități

Nicușor Dan a explicat că Mirabela Grădinaru a fost preocupată de aceste domenii și înainte de a avea expunerea publică pe care o are în prezent. Președintele a precizat că aceasta folosește vizibilitatea de care beneficiază pentru a intermedia legătura dintre persoane și instituții care, în mod obișnuit, ajung mai greu să comunice.

Potrivit lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru ajută inclusiv colaborarea dintre organizații neguvernamentale și autorități publice, dar și dialogul dintre manageri de spitale și ministrul Sănătății.

„Ea a fost întotdeauna preocupată de tematica asta. Prin faptul că are această expunere publică, reușește să pună împreună oameni care nu reușeau să ajungă unii la alții. De exemplu, ONG-uri care au diferite inițiative, care trebuie puse în legătură cu autorități publice, sau chiar șefi de spitale care nu ajungeau să discute cu ministrul Sănătății. Are rolul ăsta de facilitator”, a susținut Nicușor Dan la Euronews România.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Nicușor Dan e de părere că activitatea internațională a Mirabelei Grădinaru e o formă de diplomație pentru România

Nicușor Dan a vorbit și despre activitatea internațională a Mirabelei Grădinaru, despre care spune că poate reprezenta o formă de diplomație informală pentru România. Președintele a menționat participarea acesteia la mai multe evenimente și formate internaționale, inclusiv vizita în Ucraina și prezența la Adunarea Generală a ONU.

Nicușor Dan e de părere că participarea la astfel de evenimente contribuie la promovarea imaginii României și la prezentarea proiectelor desfășurate în domenii precum sănătatea, situațiile de urgență și sprijinul acordat tinerilor vulnerabili. În același timp, Mirabela Grădinaru are ocazia să acumuleze experiență și să preia exemple de bune practici de la organizații și persoane din alte țări care lucrează de mai mult timp în aceste domenii.

„Pe plan internațional, este invitată la diferite evenimente și este o formă de diplomație care ajută România. Faptul că s-a dus în Ucraina, că a participat la diferite formate, acum, la Adunarea Generală a ONU, eu cred că ajută România, tocmai pentru că expune și dă o imagine corectă despre ce face România în diferite domenii: sănătate, situații de urgență, ajutor pentru tineri vulnerabili și, pe de altă parte, câștigă experiență de la alții care s-au apucat de problemele astea mai demult”, a adăugat Nicușor Dan.

Activitățile Mirabelei Grădinaru din ultimele 3 luni

  • Ankara, Turcia – 7-8 iulie 2026

Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe Nicușor Dan la Ankara, unde președintele României a participat la Summitul NATO. În cadrul deplasării, ea a participat la recepția și dineul oficial oferite de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și de soția acestuia, Emine Erdoğan.

Pe 8 iulie, Mirabela Grădinaru a participat și la programul organizat de Emine Erdoğan pentru partenerele liderilor participanți la summit. În cadrul întâlnirii de la Ankara, ea a prezentat proiectul „România în Lumină”, derulat de Administrația Prezidențială.

  • Paris, Franța – 13-14 iulie 2026

Câteva zile mai târziu, Mirabela Grădinaru a mers la Paris, unde a participat alături de Nicușor Dan la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Pe 13 iulie, ea a participat la dineul oferit de președintele Emmanuel Macron și de soția sa, Brigitte Macron, la Palatul Élysée. A doua zi, pe 14 iulie, a fost prezentă alături de președintele României la parada militară organizată de Ziua Națională a Franței.

  • Kiev, Ucraina – 24 august 2026

Pe 24 august, Mirabela Grădinaru s-a aflat la Kiev, unde a participat, la invitația Olenei Zelenska, la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne și Primilor Domni. Reuniunea a avut loc chiar de Ziua Independenței Ucrainei, iar partenera președintelui României a participat și la ceremoniile dedicate acestei zile.

În cadrul vizitei, Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Olena Zelenska și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

  • Chișinău, Republica Moldova – 2-3 septembrie 2026

La începutul lunii septembrie, Mirabela Grădinaru a mers la Chișinău, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu și a participat la o conferință internațională dedicată siguranței copiilor în mediul online și impactului mediului digital asupra sănătății mintale și bunăstării copiilor și adolescenților.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Un biciclist a fost lovit de o mașină și proiectat în afara șoselei, în apropiere de Curtici. Bărbatul a ajuns la spital cu răni grave
19:40
Un biciclist a fost lovit de o mașină și proiectat în afara șoselei, în apropiere de Curtici. Bărbatul a ajuns la spital cu răni grave
INEDIT A fost descoperit primul consumator de droguri din lume. Ce a consumat, în urmă cu 25.000 de ani
19:36
A fost descoperit primul consumator de droguri din lume. Ce a consumat, în urmă cu 25.000 de ani
ULTIMA ORĂ VIDEO | Ilie Bolojan, la dineul de gală din Parlament: „În calitate de prim-ministru, îmi exprim recunoștința față de contribuția comunității evreiești în țara noastră de-a lungul sutelor de ani”
19:34
VIDEO | Ilie Bolojan, la dineul de gală din Parlament: „În calitate de prim-ministru, îmi exprim recunoștința față de contribuția comunității evreiești în țara noastră de-a lungul sutelor de ani”
REACȚIE Episcopia Oradiei cercetează primirea lui Călin Georgescu la Mănăstirea „Sfânta Cruce”. Un preot l-a numit „președintele ales” pe fostul candidat la prezidențiale în timpul liturghiei
18:39
Episcopia Oradiei cercetează primirea lui Călin Georgescu la Mănăstirea „Sfânta Cruce”. Un preot l-a numit „președintele ales” pe fostul candidat la prezidențiale în timpul liturghiei
ANCHETĂ Trei persoane, suspectate că furau combustibil de pe navele de pe Dunăre. Polițiștii au găsit 2.500 de litri la percheziții
18:31
Trei persoane, suspectate că furau combustibil de pe navele de pe Dunăre. Polițiștii au găsit 2.500 de litri la percheziții
REACȚIE Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
18:17
Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Adevarul
Ce ofertă i-a făcut Grindeanu lui Bolojan. Numele dorit de PSD pentru șefia guvernului SURSE
Mediafax
Germania cere tăieri drastice din bugetul UE. Fondurile pentru România, în pericol
Click
Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Cum ne schimbă rețelele sociale modul în care ne amintim trecutul
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
FLASH NEWS Comisia Europeană schimbă regulile pentru copiii pe rețelele sociale. UE vrea să impună standarde unice pentru toate țările membre
19:30
Comisia Europeană schimbă regulile pentru copiii pe rețelele sociale. UE vrea să impună standarde unice pentru toate țările membre
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 15 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
19:17
Marius Tucă Show începe marți, 15 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
19:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
FLASH NEWS Diana Buzoianu explică de ce i-a făcut plângere la CNCD liderului de sindicat de la Metrorex: „Problema nu e că sunteți misogin”
19:03
Diana Buzoianu explică de ce i-a făcut plângere la CNCD liderului de sindicat de la Metrorex: „Problema nu e că sunteți misogin”
INEDIT O copertă „Asterix” s-a vândut cu 1,2 milioane de euro. Valoarea inițială era de 6 ori mai puțin
18:54
O copertă „Asterix” s-a vândut cu 1,2 milioane de euro. Valoarea inițială era de 6 ori mai puțin
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune de ce nu a publicat încă raportul despre anularea alegerilor. „Aici este de fapt miza”
18:20
Nicușor Dan spune de ce nu a publicat încă raportul despre anularea alegerilor. „Aici este de fapt miza”

Cele mai noi

Trimite acest link pe