Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre CĂSĂTORIA cu Mirabela Grădinaru: „Desigur că se va întâmpla. Acest lucru va avea loc 100%”

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre planurile sale de căsătorie, confirmând că acest lucru se va întâmpla, „100%”, în viitorul apropiat.

Întrebat ce crede că se va întâmpla mai repede, suspendarea sa din funcție sau căsătoria, Nicușor Dan a spus, glumind: „Asta cu suspendarea din funcție. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. Știți că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție”.

În privința căsătoriei, șeful statului a avut un mesaj clar: „Desigur că se va întâmpla. Acest lucru va avea loc 100%.”

De asemenea, șeful statului a fost întrebat și de ce a luat această decizie abia acum, la 55 de ani, el explicând că este o alegere care va veni într-o perioadă de echilibru.

„Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște şi reflecție a vieții tale. În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a reamintit și faptul că, deși i s-a propus să se căsătorească în timpul campaniei prezidențiale, el a refuzat categoric.

„Am spus nu. E o chestiune care ține de familie. Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”, a afirmat Nicușor Dan.

De altfel, președintele a subliniat și cu alte ocazii că nunta va fi un eveniment personal, discret, dedicat doar celor apropiați.

Nicușor Dan are o relație de peste 20 de ani cu Mirabela Grădinaru și împreună au doi copii: o fetiță de 9 ani, Aheea, și un băiețel de 3 ani, Antim.