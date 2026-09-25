Președintele României, Nicușor Dan, a publicat vineri, 25 septembrie, pe pagina personală de Facebook, un colaj de momente surprinse în cele trei zile pe care le-a petrecut în Statele Unite ale Americii, la New York, unde a participat la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU). În prima secvență a videoclipului postat pe rețelele de socializare, Nicușor Dan se plimbă pe străzile orașului american alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, pe care o ține de mână. Imaginile au fost postate la câteva zile după secvența controversată care a devenit virală în spațiul public, în care președintele își sărută partenera înainte de îmbarcarea în avionul spre America. Despre acel moment, Nicușor Dan a afirmat că „nu a dat aprobare” pentru a fi publicat.

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„În ultimii 37 de ani, românii au trăit diferența dintre un sistem care limita libertatea și o democrație în care responsabilitatea poate construi un viitor mai bun”

Alături de colajul videoclipurilor înregistrate în timpul vizitei oficiale de la New York, președintele României a publicat și un text în care vorbește despre modul în care „a reafirmat angajamentul țării față de principiile Cartei ONU”.

„Zilele trecute, la New York, am reafirmat angajamentul României față de principiile Cartei ONU, drepturile omului, statul de drept și democrația. Nu sunt principii abstracte. În ultimii 37 de ani, românii au văzut și au trăit diferența dintre un sistem care limita libertatea și inițiativa și o democrație în care munca, inovația și responsabilitatea pot construi un viitor mai bun. Respectarea acestor principii rămâne esențială pentru România”, a scris Nicușor Dan în postarea publicată pe Facebook.

Nicușor Dan susține că nu a aprobat publicarea secvenței sărutului cu Mirabela Grădinaru / „O să avem o discuție”

Președintele României a avut o reacție surprinzătoare în urma controversei stârnite de imaginile recente în care își sărută partenera pe pista aeroportului, înainte de îmbarcarea în avionul care îi ducea spre New York.

Nicușor Dan a precizat că nu și-a dat acordul pentru publicarea respectivului videoclip și a anunțat că intenționează să discute cu membrii echipei sale despre apariția secvenței în materialul publicat pe contul său de TikTok.

„Nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție (n.r. – cu consilierii)”, a declarat Nicușor Dan.