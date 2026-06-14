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Avertismentul lui Răzvan Dumitrescu, în plină criză politică generată de înlocuirea lui Tomac cu Veștea

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Răzvan Dumitrescu a lansat un avertisment după ce președintele Nicușor Dan a anunțat desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru în locul lui Eugen Tomac. Jurnalistul susține că actuala situație scoate la iveală o vulnerabilitate a Constituției, care ar putea permite prelungirea procesului de desemnare a unui premier la nesfârșit.

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Într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, Răzvan Dumitrescu spune că demisia lui Tomac înainte de prezentarea în Parlament a programului de guvernare deschide un scenariu pe care Constituția nu îl reglementează explicit.

„Atenție la haos. Haos este prevăzut prin Constituție. De pildă, Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte să ajungă în Parlament ca să pice acolo. Ce înseamnă asta potrivit Constituției? Înseamnă că președintele trebuie să desemneze un alt premier”, a transmis jurnalistul pe Facebook.

De câte ori poate să desemneze președintele un alt premier

Cunoscutul jurnalist spune că problema apare în situația în care și următorul premier desemnat procedează la fel și renunță la mandat înainte de votul de învestitură.

„Dar de câte ori poate să desemneze președintele un alt premier dacă și următorul vine și, la sfârșitul celor 10 zile, în loc să meargă în Parlament cu programul și guvernul ca să pice acolo, se întoarce la președinte și depune mandatul. Ei bine, Constituția nu spune nimic aici”, spune Răzvan Dumitrescu.

Răzvan Dumitrescu: „Așe e construită România. Teoretic, haosul poate fi activat prin Constituție”

Răzvan Dumitrescu explică că, teoretic, președintele României ar putea continua desemnările la nesfârșit pentru că nu există o limită clară prevăzută de Constituție.

„Teoretic, președintele poate să desemneze de fiecare dată un nou premier. Ori de câte ori, președentul numit de Domnia Sa vine și-și depune mandatul la Cotroceni. (…) Așa e construită România. Teoretic, haosul poate fi activat prin Constituție”, a concluzionat acesta.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier

Președintele Nicușor Dan a susținut duminică dimineața o conferință de presă prin intermediul căreia a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea premier al României, după ce varianta Eugen Tomac nu a fost agreată de partide.

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Șeful statului a transmis că îl consideră pe Veștea potrivit pentru funcție, considerând că acesta a parcurs, până în acest punct, toate etapele administrative.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. A parcurs toate etapele administrative, a fost un ministru de succes, este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare.

A dezvoltat Aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete. Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a spus Nicușor Dan.

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