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Bilanțul mandatului lui Cseke Attila la Ministerul Dezvoltării: Absorbția fondurilor PNRR a depășit 100%

Bilanțul mandatului lui Cseke Attila la Ministerul Dezvoltării: Absorbția fondurilor PNRR a depășit 100%
Cseke Atilla / Foto - Mediafax
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat –  marți, 20 octombrie – bilanțul mandatului lui Cseke Attila. De la preluarea conducerii Ministerului, absorbția fondurilor PNRR a crescut de la 15% la 105%, au fost construite 117 creșe moderne și au fost plătite datorii de 6,3 miliarde de lei.

În comunicatul transmis de MDLPA sunt precizate și prioritățile mandatului lui Cseke Atilla.

„Accelerarea investițiilor publice, creșterea absorbției fondurilor europene, finalizarea unor obiective de importanță națională și promovarea unor reforme esențiale pentru dezvoltarea României au fost prioritățile acestui mandat”, a transmis Cseke Attila.

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„În cadrul componentelor PNRR gestionate de minister, au fost derulate peste 5.000 de contracte de finanțare, cu o valoare cumulată de aproximativ 26 de miliarde de lei”, se menționează în comunicat.

Au fost construite 117 creșe noi prin programul guvernamental „Sfânta Ana”

Au fost construite 117 creșe noi prin programul guvernamental „Sfânta Ana”, care oferă aproximativ 7.000 de locuri noi în sistemul public de educație.

  • În domeniul eficienței energetice – suprafața clădirilor rezidențiale renovate a ajuns la aproximativ 4.65 milioane de metri pătrați. Ținta stabilită a fost depășită cu 43% ținta stabilită.
  • În cazul clădirilor publice, suprafața renovată a depășit 1.9 milioane de metri pătrați, cu 38% peste obiectivul inițial.

În zona tranziției verzi și a mobilității urbane – bilanțul MDLPA arată achiziția a 1.147 de vehicule electrice pentru transportul în comun și instalarea a 5.278 de stații de reîncărcare, față de ținta inițială de 2.000 de puncte.

„Ministerul Dezvoltării a consolidat seismic școli, spitale și blocuri de locuințe, dar și alte clădiri publice, cu fonduri europene și guvernamentale. În cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, au fost semnate aproape 250 de contracte de finanțare, cu o valoare totală de aproximativ 3,7 miliarde de lei”, se mai arată în comunicat.

Proiecte majore de restaurare a patrimoniului național

Au fost finalizate proiecte majore de restaurare a patrimoniului național.

Printre obiective se numără:

  • Cazinoul din Constanța
  • Noul sediu al Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca
  • Căminul Universității de Vest
  • Noul corp al UMF din Timișoara
  • Reabilitarea corpului Facultății de Istorie a Palatului Universității din București

„A fost construit al treilea pod peste râul Someș, din municipiul Satu Mare, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Prin Programul Național de Investiții «Anghel Saligny». Au fost aprobate investiții importante pentru infrastructura sportivă a României, precum modernizarea bazinelor acoperite de înot și de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” și baza sportivă a clubului sportiv în care s-a antrenat Nadia Comăneci, din Complexul Onești”, se mai precizează în comunicat.

MDLPA înregistra datorii de aproximativ 6.3 miliarde de lei

Atunci când Cseke Atilla a preluat funcția, MDLPA înregistra datorii de aproximativ 6.3 miliarde de lei.

  • MDLPA a prioritizat plata lucrărilor deja executate.
  • S-a pus accent pe proiectele care riscau să piardă finanțarea europeană, dar și pe investițiile aflate în stadii avansate de implementare.

Bilanțul MDLPA a inclus și măsuri de modernizare administrativă, prin avansarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și digitalizarea procedurilor de avizare și autorizare.

„La finalul mandatului ministrului Cseke Attila, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației reafirmă importanța continuării investițiilor publice, a utilizării responsabile a fondurilor europene și naționale și a colaborării cu autoritățile locale pentru dezvoltarea echilibrată a României”, se mai arată în comunicatul de presă.

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