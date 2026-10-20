Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat – marți, 20 octombrie – bilanțul mandatului lui Cseke Attila. De la preluarea conducerii Ministerului, absorbția fondurilor PNRR a crescut de la 15% la 105%, au fost construite 117 creșe moderne și au fost plătite datorii de 6,3 miliarde de lei.
În comunicatul transmis de MDLPA sunt precizate și prioritățile mandatului lui Cseke Atilla.
„Accelerarea investițiilor publice, creșterea absorbției fondurilor europene, finalizarea unor obiective de importanță națională și promovarea unor reforme esențiale pentru dezvoltarea României au fost prioritățile acestui mandat”, a transmis Cseke Attila.
„În cadrul componentelor PNRR gestionate de minister, au fost derulate peste 5.000 de contracte de finanțare, cu o valoare cumulată de aproximativ 26 de miliarde de lei”, se menționează în comunicat.
Au fost construite 117 creșe noi prin programul guvernamental „Sfânta Ana”, care oferă aproximativ 7.000 de locuri noi în sistemul public de educație.
În zona tranziției verzi și a mobilității urbane – bilanțul MDLPA arată achiziția a 1.147 de vehicule electrice pentru transportul în comun și instalarea a 5.278 de stații de reîncărcare, față de ținta inițială de 2.000 de puncte.
„Ministerul Dezvoltării a consolidat seismic școli, spitale și blocuri de locuințe, dar și alte clădiri publice, cu fonduri europene și guvernamentale. În cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, au fost semnate aproape 250 de contracte de finanțare, cu o valoare totală de aproximativ 3,7 miliarde de lei”, se mai arată în comunicat.
Au fost finalizate proiecte majore de restaurare a patrimoniului național.
Printre obiective se numără:
„A fost construit al treilea pod peste râul Someș, din municipiul Satu Mare, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Prin Programul Național de Investiții «Anghel Saligny». Au fost aprobate investiții importante pentru infrastructura sportivă a României, precum modernizarea bazinelor acoperite de înot și de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” și baza sportivă a clubului sportiv în care s-a antrenat Nadia Comăneci, din Complexul Onești”, se mai precizează în comunicat.
Atunci când Cseke Atilla a preluat funcția, MDLPA înregistra datorii de aproximativ 6.3 miliarde de lei.
Bilanțul MDLPA a inclus și măsuri de modernizare administrativă, prin avansarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și digitalizarea procedurilor de avizare și autorizare.
„La finalul mandatului ministrului Cseke Attila, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației reafirmă importanța continuării investițiilor publice, a utilizării responsabile a fondurilor europene și naționale și a colaborării cu autoritățile locale pentru dezvoltarea echilibrată a României”, se mai arată în comunicatul de presă.