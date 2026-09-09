Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, atrage atenția asupra necesității formării cât mai rapide a unui guvern cu puteri depline, care să poată adopta o rectificare bugetară. Potrivit acestuia, fondurile disponibile în prezent nu acoperă integral, până la sfârșitul anului, cheltuielile necesare pentru serviciile județene de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe.

Ministrul a precizat că rectificările bugetare sunt realizate, în mod obișnuit, în lunile iulie și august sau, cel mai târziu, în septembrie. Pentru ca o astfel de măsură să poată fi adoptată, este însă necesar ca România să aibă un Executiv învestit cu puteri depline.

„Suntem în 9 septembrie şi nu avem rectificare bugetară, care, de regulă, se întâmplă în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare. Este nevoie de o reaşezare a cheltuielilor statului„, a insistat el.

Cseke Attila avertizează asupra riscului apariției unor „majorități conjuncturale”

Ministrul a subliniat că situația financiară din sistemul medical este una îngrijorătoare și că este nevoie de fonduri suplimentare pentru asigurarea funcționării unor servicii esențiale până la finalul anului.

„Pot să vă spun că avem nevoie de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcţionării până la finalul anului pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi a Unităţilor de Primiri Urgenţe.În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile”, a subliniat demnitarul.

În opinia ministrului UDMR, este în interesul României ca un guvern cu puteri depline să fie format cât mai curând. Cseke Attila avertizează că menținerea situației actuale ar putea duce la formarea unor alianțe parlamentare temporare, care ar putea promova diverse proiecte.

„Un guvern care să aibă o majoritate la investire, după care să nu aibă majoritate va avea anumite probleme, dar este tot mai bine decât interimatul de azi”, a adăugat ministrul Dezvoltării Cseke Attila.