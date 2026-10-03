Cseke Attila, apel pentru vaccinarea antigripală. Cine beneficiază de gratuitate

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, îi îndeamnă pe români să se vaccineze împotriva gripei înainte de începerea sezonului rece, în special pe cei care prezintă un risc crescut de a dezvolta forme severe ale bolii sau complicații. Vaccinul este compensat în proporție de 50% pentru persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani care nu suferă de boli cronice, dar sunt și câteva categorii care îl pot administra gratuit.

„Recomanăm tuturor cetățenilor să nu amâne vaccinarea antigripală și să se imunizeze înainte de debutul sezonului rece. Vaccinarea anuală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenție”, a spus Cseke Attila.

Cine beneficiază de vaccin gratuit sau compensat

Vaccinul împotriva gripei este recomandat în special copiilor care au împlinit șase luni, femeilor însărcinate, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani și celor diagnosticați cu anumite afecțiuni cronice.

Pe lista beneficiarilor se află și angajații din sistemul medical, personalul auxiliar, precum și adulții și copiii aflați în centre sau instituții rezidențiale. Pentru persoanele care fac parte din aceste grupe considerate vulnerabile, vaccinarea este asigurată gratuit.

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Un nivel de compensare de 50% din prețul de referință este prevăzut pentru românii cu vârste între 45 și 65 de ani care nu au afecțiuni cronice. Persoanele care nu sunt eligibile pentru vaccin gratuit sau compensat pot opta pentru imunizare, însă trebuie să suporte integral costul vaccinului.

De unde poate fi cumpărat și administrat vaccinul antigripal

Pacienții trebuie să solicite medicului de familie o prescripție medicală. Cseke Attila a transmis că vaccinul poate fi apoi cumpărat din farmacie în baza rețetei. Imunizarea împotriva gripei se poate realiza atât la medicul de familie, cât și în anumite farmacii comunitare care dețin autorizație pentru efectuarea vaccinării.

Ministrul interimar al Sănătății anunță că persoanele care doresc să se protejeze în sezonul gripal pot găsi în farmacii vaccinurile aprobate pentru perioada actuală, în funcție de cantitățile existente în stoc.

„Toate formele de vaccin antigripal disponibile pentru sezonul în curs se găsesc în farmacii, în limita stocurilor disponibile. Este important ca fiecare dintre noi să acorde atenția cuvenită protejării propriei sănătăți și a celor din jur”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

Cât costă o doză standard de vaccin antigripal

O doză standard costă, în prezent, aproximativ 80-100 de lei, în funcție de tipul vaccinului și de farmacia de unde este cumpărat.

Pentru a limita transmiterea virusurilor respiratorii, specialiștii recomandă spălarea regulată a mâinilor și menținerea unei bune ventilații în spațiile închise. În cazul apariției unor simptome puternice sau al unei deteriorări a stării generale, este indicat un consult medical.