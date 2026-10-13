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Ministerul Sănătății are nevoie de 800 de milioane de lei. Cseke Attila: „Dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical va intra într-un risc ridicat de nefuncționare”

Olga Borșcevschi
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Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a prezentat marți situația bugetară a instituției, subliniind că există o nevoie urgentă pentru realizarea unei recitficări bugetare, avertizând că în lipsa primirii unor noi fonduri, UPU și serviciile de ambulanță ar putea să nu mai funcționeze. El precizează că aproape 800 de milioane de lei sunt necesare până la sfârșitul anului, dintre care 227 de milioane trebuie alocate urgent pentru luna noiembrie.

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Cseke: „Dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical va intra într-un risc ridicat de nefuncționare”

Cseke Attila a declarat că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară, întrucât acesta a epuizat pârghiile legale și fondurile pe care le avea la dispoziție pentru a asigura finanțarea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății.

România se afla sub Guvern demis încă de la începutul lunii mai. Executivul interimar care a rămas la Palatul Victoria nu poate adopta adopta rectificarea prin Ordonanță de Urgență, având atribuții limitate.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, în repetate rânduri, de la acceptarea nominalizării că rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru 2027 sunt prioritățile sale dacă va primi votul de învestitură al Parlamentului.

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Ministrul interimar a spus că din punctul său de vedere și din cel al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit.

„Nu se mai poate aștepta, nu mai există niciun fel de prerogativă a ministrului Sănătății, indiferent că este interimar sau e cu mandat plin, de a mai muta sume de bani dintr-un titlu în altul, pentru că nu mai avem de unde să luăm aceste sume de bani. De unde am putut să luăm, am făcut aceste transferuri. De aici încolo, doar un guvern cu mandat plin poate să facă aceste lucruri”, a afirmat el, într-o conferință de presă.

Senatorul UDMR Cseke Attila sustine o conferinta de presa in incinta Palatului Parlamentului din Bucuresti, marti, 28 iulie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

El a precizat că necesarul financiar total pentru instituțiile finanțate direct de Ministerul Sănătății până la sfârșitul anului se ridică la aproape 800 de milioane de lei, fiind nevoie de 227 de milioane de lei pentru asigurarea continuității în luna noiembrie.

„102 milioane de lei sunt necesare pentru drepturile salariale la unitățile de primiri urgență, 44 de milioane pentru cheltuieli materiale, adică în principal medicamente la unitățile de primiri urgență, 25 de milioane pentru cheltuielile e materiale serviciul de ambulanță, la fel partea de medicamente în principal și 56 de milioane de lei pentru completarea finanțării programului național HIV-SIDA”, a explicat oficialul.

Pentru luna decembrie, necesarul suplimentar de finanțare este estimat la alte 550–560 de milioane de lei, pentru mai multe categorii de cheltuieli, însă a precizat că luna noiembrie este prioritatea.

Membrii delegatiei Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), sustin o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, la finalul consultarilor cu Presedintele Romaniei privind desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru, in Bucuresti, joi, 17 septembrie 2026. ALEX NICODIM / MEDIAFAX FOTO

Comentarii 1
  • Dumitru George

    Cu alte cuvine, ori cine a facut bugetul a fost un incompetent, ori ministrul este un administrator incompetent!
    Nu a existat nici o crestere extraordinara a accidentelor sau o pandemie care sa justifice lipsa banilor de salarii. Sau o crestere in numarul celor diagnosticati cu HIV.

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