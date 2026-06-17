Bolojan anunță de ce face Congres Extraordinar PNL: „Este momentul să decidem direcția partidului”. Nicio vorbă despre excluderea lui Veștea

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan a anunțat motivele pentru care face Congres Extraordinar PNL. Premierul demis a explicat că Partidul Național Liberal are nevoie, în acest moment, de claritate, decizii asumate și de o direcție ”confirmată fără echivoc”. Acesta nu a menționat nimic despre excluderea lui Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, din partid.
Bolojan a transmis că a propus organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie și că partidul trece printr-o situație nedorită, dar pe care actualul scandal politic o impune. Chiar dacă în spațiul public s-a vehiculat ipoteza excluderii lui Adrian Veștea din PNL, Bolojan nu a menționat nimic despre acest scenariu în mesajul său.
Cu doar câteva ore înainte de anunțul postat de Ilie Bolojan, Adrian Veștea transmitea un mesaj cu privire la programul său de guvernare. Ministrul desemnat de Nicușor Dan a punctat că fiecare măsură este analizată ”cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar”. De altfel, acesta a avut un mesaj, indirect, și pentru premierul demis Ilie Bolojan: ”Mai puține orgolii și dispute politice. Mai multă muncă pentru România”.
”Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil.