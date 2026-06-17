Bolojan anunță de ce face Congres Extraordinar PNL: „Este momentul să decidem direcția partidului”. Nicio vorbă despre excluderea lui Veștea

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan a anunțat motivele pentru care face Congres Extraordinar PNL. Premierul demis a explicat că Partidul Național Liberal are nevoie, în acest moment, de claritate, decizii asumate și de o direcție ”confirmată fără echivoc”. Acesta nu a menționat nimic despre excluderea lui Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, din partid.

Bolojan: ”Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea”

Bolojan a transmis că a propus organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie și că partidul trece printr-o situație nedorită, dar pe care actualul scandal politic o impune. Chiar dacă în spațiul public s-a vehiculat ipoteza excluderii lui Adrian Veștea din PNL, Bolojan nu a menționat nimic despre acest scenariu în mesajul său.

”Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României”, a transmis Ilie Bolojan.

Bolojan anunță că face Congres Extraordinar PNL, în timp ce Veștea dă detalii despre programul său de guvernare