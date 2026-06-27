Bolojan le mulțumește oamenilor că au sărăcit ca să reducă deficitul. Niciun cuvânt despre scăderea taxelor pentru multinaționale

Într-o nouă postare pe Facebook, Ilie Bolojan a arătat date referitoare la execuția bugetară aferentă primelor cinci luni. Cuvântul de bază din timpul guvernării sale a fost „austeritate”, introducând măsuri menite să scadă deficitul bugetar. Totuși, tăierile nu sunt pentru toate categoriile. În postare nu a precizat niciun aspect legat de scăderea taxelor pentru multinaționale.

Pe Facebook, Ilie Bolojan afirmă că deficitul bugetar s-a redus cu peste 40% în primele cinci luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. El susține că statul începe să își controleze mai bine cheltuielile și consideră că măsurile actuale sunt necesare pentru stabilizarea finanțelor publice. El relevă că situația s-ar afla pe o traiectorie favorabilă. Totodată, avertizează că revenirea la populism și risipă ar putea anula progresele obținute.

Bolojan susține că „suntem pe drumul cel bun”

„Pe direcția bună.

Execuția bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, față de 64 de miliarde în aceeași perioadă a anului trecut.

Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecție serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată.

Este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce își permite.

Corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli. Ca să-ți fie bine și să te însănătoșești, în prima etapă a tratamentului poate să-ți fie mai rău. Este calea spre însănătoșire.

Așa cum se vede și din graficul alăturat, suntem pe drumul cel bun.

În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcționa resursele spre dezvoltare, prosperitate și servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului.

Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul și risipa ne pot readuce cu spatele la zid.

Mulțumesc tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade!”, a notat Ilie Bolojan pe Facebook.

Nimic despre scăderea taxelor pentru multinaționale

Totuși, prin intermediul Guvernului Bolojan au fost crescute toate taxele posibile, mai puțin cele pentru companiile mari, în special multinaționalele, cărora le-a scăzut impozitul. Spre finalul anului trecut, Gândul trecea în revistă punctele importante din timpul guvernării lui Bolojan pe parcursul anului 2025. Majorarea TVA la 21% și eliminarea unor cote reduse au dus la scumpirea produselor și la creșterea inflației. În același timp, Guvernul Bolojan anunțase reducerea la jumătate a taxei pe cifra de afaceri pentru companiile mari, de la 1% la 0,5%, urmând ca aceasta să fie eliminată complet din 2027.

Motivele reducerii taxei pentru marile companii nu au fost explicate de Guvern. Decizia venise în contextul în care Executivul promovase măsuri de austeritate, însă acordul Coaliției prevedea o relaxare fiscală pentru această categorie de firme.

Altfel, în februarie 2026, analistul economic Aurelian Dochia a explicat pentru Gândul că eliminarea plafonului de deductibilitate are legătură cu alinierea legislației fiscale la standardele OCDE, nu doar cu sprijinirea companiilor mari. El arată că limita de 1% a fost introdusă pentru a reduce practicile de optimizare fiscală prin care unele multinaționale își diminuau profitul impozabil în România. Toate informațiile sunt disponibile aici.

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