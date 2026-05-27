Bolojan nu exclude o nouă nominalizare a sa ca premier: „PSD, după ce a dărâmat guvernul, a dispărut prin boscheți de trei săptămâni”

„Am analizat această variantă, inclusiv cu mine, dacă va fi cazul”, spune Ilie Bolojan, întrebat dacă ar accepta o eventuală renominalizare pentru funcția de premier.

Întrebat miercuri la DigiFM dacă ar mai accepta să revină în fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a spus: „PSD după ce a dărâmat guvernul iresponsabil, de trei săptămâni se ascunde prin boscheți. După moțiunea de cenzură am constatat că PSD e capabil să facă o majoritate cu AUR, deci răspunderea e la ei. Dacă nu pot face acest lucru, ar trebui căutat alte variante. PNL a demonstrat și anul trecut când nimeni nu se înghesuia să fie premier, că poate fi un partid serios. Am analizat această variantă, inclusiv cu mine, dacă va fi cazul”.

Totuși, el a menționat că această ipoteză nu a fost menționată în cadrul consultărilor cu Nicușor Dan.

„O astfel de ipoteză nu a fost discutată, fiindcă ea nu e prima ipoteză”, a adăugat el.

AUTORUL RECOMANDĂ: