Ilie Bolojan, acuzat de PSD că recompensează cofetari și muzicieni cu funcții. „Premier sinecurist”

Continuă atacurile între PSD și premierul demis Ilie Bolojan. De data aceasta, social-democrații îl acuză pe liderul PNL că recompensează cofetari și muzicieni cu funcții.

Într-un comunicat de presă, PSD spune că Executivul Bolojan, dat jos prin votul Parlamentului, a declanșat o campanie de numiri politice imediat după adoptarea moțiunii de cenzură.

Avertismentul PSD. Ce urmează să se întâmple

Mai departe, cel mai mare partid al țării avertizează că toate aceste funcții vor fi anulate după ce un nou guvern va fi învestit la Palatul Victoria.

Din punctul de vedere al social-democraților, Ilie Bolojan a declanșat o „sinecuriadă fără precedent”. Iar prin numirile recente se urmărește exclusiv recompensarea celor care îi asigură lui Bolojan sprijinul în interiorul PNL.

Iată comunicatul integral publicat de PSD pe pagina oficială de Internet.

„PSD denunță campania de liberalizare a sinecurilor declanșată de prim-ministrul demis Ilie Bolojan, imediat după adoptarea moțiunii de cenzură, cu scopul recompensării celor care îi asigură sprijinul în interiorul PNL. Această sinecuriadă fără precedent trebuie să înceteze imediat!

Instalarea unor politruci de profesie, pe salarii de zeci de mii de lei, în instituții care ar fi trebuit să dispară în urma invocatelor reforme, cum este, de exemplu, Fondul Român de Contragarantare, reprezintă o sfidare scandaloasă la adresa cetățenilor și subminează credibilitatea Guvernului în consultările cu sindicatele privind Legea salarizării din sectorul bugetar.

Totodată, numirea fără concurs în fruntea unor instituții publice sau companii de stat a unei pleiade de pile și relații, compusă din cofetari, șoferi sau muzicieni, fără nicio competență profesională relevantă pentru funcțiile ocupate, demască demagogia fără margini a premierului demis. Toate aceste numiri revoltătoare și intempestive îl transformă pe așa-zisul «premier reformator» într-un «premier sinecurist».

PSD îi anunță pe toți sinecuriștii instalați în această perioadă de către premierul demis că numirile lor în funcțiile guvernamentale vor fi invalidate imediat după învestirea noului guvern!”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PSD: Premierul demis Ilie Bolojan se eschivează să răspundă la întrebările esenţiale despre traficul de influenţă din biroul său

DNA a deschis dosar penal în cazul Oana Gheorghiu, dezvăluit de Gândul

Mircea Abrudean cere PSD să-și asume guvernarea. Ce spune șeful Senatului despre varianta unui premier tehnocrat