Nicușor Dan: „Noi, toți politicienii, suntem prin talk-show-uri, ne certăm unii cu alții, și pe Tiktok sunt alții”/”Altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii”

Nicușor Dan a criticat, miercuri, modul în care politicienii, în rândurile cărora s-a inclus, comunică, de regulă, cu oamenii de rând. Președintel a spus că una dintre principalele obligații ale statului este să comunice coerent și strategic, dar într-un mod „uman, și nu propagandistic”.

În discursul său de la „Summitul European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării”, Nicușor Dan a ridicat discuțiile de pe internet la nivelul de amenințare la adresa securității naționale. Președintele a recunoscut că instituțiile statului nu mai sunt crezute de oameni și că temele impuse la televizor nu au nicio legătură cu problemele reale.

„Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate. Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Dezinformarea exact acolo o atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți”, a spus președintele.

„Mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori”

Acesta a susținut că statul trebuie să intervină atunci când unele argumente cresc prea mult în spațiul public.

„Noi trebuie să ne uităm la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori și de acțiuni legitime pe care societatea o produce pentru ea însăși, fără să ne atingem de posibilitatea cetățeanului de a exprima orice idee, opinie, evaluare dorește”, a afirmat Nicușor Dan.

Politicienii se ceartă la televizor, dar românii își iau informațiile de pe TikTok

Nicușor Dan a spus că politicienii vorbesc singuri la televizor și dezbat teme care nu mai sunt de interes pentru societate, iar adevăratele discuții s-au mutat pe TikTok.

„Vedem că noi, toți politicienii, suntem prin talk-show-uri, ne certăm unii cu alții și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok”, a spus președintele.

Șeful statului a precizat că cel mai important pas este ca oamenii să învețe la școală cum să verifice informațiile de pe internet.

„Trebuie să ne concentrăm pe factorul educațional în zona de educație media și digitală, pentru că este o chestiune chiar de securitate națională”, a spus șeful statului.

„Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile publice”

La final, acesta a subliniat că nicio regulă nu va funcționa dacă românii nu mai cred în autorități.

„Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura. Și asta înseamnă că trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile publice”, a conchis președintele.

