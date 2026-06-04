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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Câte zile are Tomac la dispoziție să formeze un guvern

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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. În prezent consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni la Administrația Prezidențială, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern. S-au vehiculat, neoficial, mai multe nume în ceea ce privește miniștrii tehnorați care ar urma să facă parte din guvernul Tomac.

„Îl desemnez pe Eugen Tomac în funcția de premier”, a spus Nicușor Dan joi.

Eugen Tomac urmează să întocmească lista miniștrilor și să prezinte un program de guvernare cu care să vină apoi în fața Parlamentului pentru a solicita votul de încredere.

Pentru a fi investit în funcție, Guvernul Tomac va nevoie de cel puțin 233 de voturi ale senatorilor și deputaților. Dacă nu le va obține, atunci întreaga procedură se va relua.

Respectiv, șeful statului va chema din nou liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni, pentru a desemna ulterior un alt premier.

Dacă și a doua desemnare a unui prim-ministru va cădea la votul de încredere în Parlament, atunci, potrivit Constituției, șeful statului ar putea să dizolve Parlamentul și, de asemenea, ar putea să declanșeze alegeri anticipate.

Cronologia crizei

PSD, cel mai mare partid din coaliție, și-a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan și a anunțat retragerea miniștrilor din Guvern. Motivele invocate au fost: conflictul pe reforme, austeritate. Din acel moment, guvernul Bolojan a rămas fără o majoritate clară.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi pentru, peste pragul necesar de 233. Moțiunea a fost inițiată de PSD și AUR.

După demitere, Guvernul a rămas în funcție doar pentru administrarea treburilor curente până la instalarea unui nou Cabinet. Constituția spune că, după retragerea încrederii de către Parlament, se aplică procedura de desemnare a unui nou premier.

Nicușor Dan a chemat partidele la consultări la Cotroceni pe 18 mai. După discuții, nu a ieșit cu un premier desemnat, ci cu mesajul că va continua consultările până se cristalizează o majoritate solidă, pro-occidentală.

Anterior, a fost vehiculată varianta unui premier tehnocrat în persoana Deliei Velculescu, care venea de la FMI.

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