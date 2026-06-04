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Kelemen Hunor: „Vorbim cu Tomac probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, poate weekend-ul celălalt, nu ne grăbim”

Rene Pârșan
Kelemen Hunor:
Liderul UDMR, Kelemen Hunor
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Maghiarii nu inntră în panică în urma desemnării unui premier tehnocrat de către Nicușor Dan. UDMR va lua o decizie probabil spre sfârșitul săptămânii viitoare cu privire la votul din Parlament referitor la formula de guvern pe care o va anunța premierul desemnat, declară Kelemen Hunor.

Mesajul UDMR este mai mult decât ambiguu.

„Am văzut că domnul Tomac a fost desemnat din partea președintelui să formeze un guvern, așteptăm să vedem ce liste de miniștri va alcătui, cine vor fi miniștrii și programul de guvernare și, bineînțeles, așteptăm discuții, dacă dorește domnul Tomac.

O discuție foarte scurtă

Ieri am avut o discuție telefonică cu domnul Tomac, foarte scurtă, n-am intrat în amănunte, a rămas ca după desemnare să mai vorbim. Sigur, când dorește, stăm la dispoziție, îl ascultăm să vedem care sunt intențiile, care e programul de guvernare, cine sunt miniștrii propuși și după aceea vom lua o decizie”, a declarat în fața presei, la Bălăușeri, Kelemen Hunor.

„Probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, nu ne grăbim, în funcție de momentul când va fi prezentată lista și va fi prezentat programul în Parlament. Înainte de asta vom lua o decizie. Nu exclud să luăm decizia abia la weekendul celălalt”, a adăugat liderul UDMR, potrivit Agerpres.

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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Câte zile are Tomac la dispoziție să formeze un guvern

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