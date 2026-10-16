Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care a oferit clarificări despre situația sa juridică și stadiul contestației formulate de procurori împotriva deciziei Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Georgescu explică că Tribunalul București a admis, marți 13 octombrie 2026, cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu. Potrivit mesajului său, termenul de 48 de ore prevăzut de lege pentru contestarea hotărârii s-a împlinit joi, 15 octombrie, iar contestația a fost deja formulată.

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„Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Această hotărâre nu este definitivă. Legea prevede un termen de 48 de ore în care poate fi contestată de procuror, iar joi, 15 octombrie, s-au împlinit cele 48 de ore”, a scris Călin Georgescu.

Dosarul urmează să ajungă la Curtea de Apel București

În continuare, Călin Georgescu explică că judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București trebuie să redacteze închierea motivată, după care dosarul va fi înaintat Curții de Apel București. Această instanță va soluționa contestația procurorilor și va pronunța o hotărâre definitivă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale subliniază că până la soluționarea contestației, măsura arestului preventiv rămâne în vigoare.

„Contestația a fost deja formulată. Urmează redactarea încheierii motivate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și ulterior înaintarea dosarului către Curtea de Apel București. Aceasta este instanța care va soluționa contestația și va pronunța o hotărâre definitivă. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulțumim pentru grijă, susținere, răbdare și discernământ”.

Călin Georgescu, eliberat după două săptămâni de arest

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Instanța a admis astfel solicitarea apărării, deși inițial hotărâse ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Decizia nu este definitivă, iar Călin Georgescu va rămâne în Arestul Central până la judecarea contestației.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.