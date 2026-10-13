Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi scos din arest preventiv și plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București, care inițial a stabilit cercetarea sa sub control judiciar, a decis acum anularea mandatului de arestare emis de Curtea de Apel București și plasarea inculpatului în arest la domiciliu, așa cum a cerut apărarea acestuia. Decizia nu este însă definitivă. Călin Georgescu va rămâne în Arestul central până după judecarea contestației, anunțată deja de DIICOT. Contestația procurorilor va fi judecată de Curtea de Apel București.

Decizia instanței:

„Admite cererea formulată de petentul-inculpat GEORGESCU CĂLIN de înlocuire a măsurii arestului preventiv. În baza art. 242 alin. 2 raportat la art. 202 alin. 4 lit. d, art. 218 şi art. 221 alin. 1 C.p.p. înlocuiește măsura arestului preventiv dispusă prin încheierea penală nr. 1035/DL/29.9.2026 pronunțată de Curtea de Apel București, secția 1 penală, în dosarul nr. 39502/3/2026, față de petentul inculpat GEORGESCU CĂLIN cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri.

În baza art. 221 alin. 2 C.p.p. pe durata arestului la domiciliu (măsură care se va executa la locuința inculpatului situată în ….. ) petentul-inculpat va respecta următoarele obligaţii:

a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, ori de câte ori este chemat;

b) să nu comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii ori experţii din prezenta cauză.

În baza art. 221 alin. 3 raportat la art. 215 alin. 2 lit. f C.p.p. impune petentului-inculpat GEORGESCU CĂLIN obligația ca, pe durata arestului la domiciliu, să comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existență.

În baza art. 221 alin. 4 C.p.p. atrage atenţia petentului-inculpat GEORGESCU CĂLIN că în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin măsura arestului la domiciliu se poate înlocui cu măsura arestării preventive.

Atrage atenţia petentului-inculpat şi asupra dispoziţiilor art. 221 alin. 11 C.p.p.

Stabileşte secţia de poliţie în circumscripţia căreia locuieşte efectiv petentul inculpat ca organ desemnat cu supravegherea modului în care petentul respectă condiţiile şi obligaţiile măsurii preventive dispuse prin prezenta încheiere.

Copie de pe prezenta încheiere se comunică Ministerului Public, petentulu iinculpat, instituţiilor, organelor şi autorităţilor prevăzute de art. 221 alin. 8 C.p.p.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru Ministerul Public şi pentru petentul-inculpat. Pronunţată în camera de consiliu, azi 13.10.2026”, este decizia judecătorului Vlad Andriescu.

Pronunțarea era așteptată inițial luni, însă judecătorul a amânat decizia pentru o zi. Este vorba despre judecătorul Vlad Andriescu, același magistrat care respinsese inițial solicitarea procurorilor de arestare preventivă și dispusese control judiciar. Măsura a fost contestată, astfel că pe 29 septembrie magistrații Curții de Apel București au decis arestarea lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen pentru 30 de zile.

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De ce a ajuns Călin Georgescu în arest preventiv

Cei trei judecători de la Curtea de Apel București, care au fost în completul care a decis arestarea lui Călin Georgescu la contestație pentru 30 de zile, au avut opinii diferite. Doi dintre ei au decis încarcerarea fostului candidat la prezidențiale și au motivat, printre altele, că „există suspiciunea rezonabilă că inculpații au săvârșit faptele” și că Georgescu s-ar fi pregătit să plece din țară.

Pe de altă parte, judecătoarea care a făcut opinie separată – și a spus că măsura controlului judiciar este suficientă – a susținut că nu este destul de bine conturată existența unui grup infracțional și acuzația de înșelăciune ar putea fi, de fapt, o relație comercială reală. Inițial, judecătorul de drepturi și libertăți decisese eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sa sub control judiciar. Gândul a obținut documentul de la Curtea de Apel București și prezintă concluziile.

Practic, Călin Georgescu este acuzat de procurorii DIICOT de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 1,1 milioane euro.

Dosarul vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro / „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu a afirmat că a avut „încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT”, a declarat Răzvan Leu.

Potrivit informațiilor din dosar, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.