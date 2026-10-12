Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost scos din arestul central al Poliției Capitalei și escortat la Tribunalul București. Ulterior, Georgescu este așteptat la Curtea de Apel București, în procesul în care este judecat alături de mercenarul Horațiu Potra și de alți inculpați pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

UPDATE 11:16: Susținătorii lui Georgescu au plecat de la Tribunal și au venit însoțiți de jandarmi la DIICOT.

UPDATE 11:00: Călin Georgescu a ajuns la DIICOT pentru o nouă rundă de percheziții informatice în cazul dispozitivelor electronice ridicate de la vila sa din Mogoșoaia.

UPDATE 09:55: Judecătorii Tribunalului București au rămas în pronunțare în procesul fostului candidat la alegerile prezidențiale.

UPDATE 09:30: Călin Georgescu se află în sala de judecată. Procesul a început în urmă cu aproximativ opt minute.

Tribunalul București analizează cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale prin care se solicită înlocuirea măsurii arestării preventive din dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat cu una mai blândă precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Tot astăzi, Călin Georgescu are termen la Curtea de Apel București în dosarul penal în care, este judecat alături de mercenarul Horațiu Potra și alte persoane pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată. Dosarul are termenul stabilit pentru ora 12.

Susținătorii lui Călin Georgescu prezenți în fața Tribunalului

Între timp, susținătorii lui Georgescu s-au adunat în fața Tribunalului București pentru a protesta. Aceștia scandează „Să plece hoții, să vină mafioții” și „Libertate”.

Motivele arestării lui Călin Georgescu

Cei trei judecători de la Curtea de Apel București care au fost în completul care a decis arestarea lui Călin Georgescu la contestație pentru 30 de zile au avut opinii diferite. Doi dintre ei au decis încarcerarea fostului candidat la prezidențiale și au motivat, printre altele, că ”există suspiciunea rezonabilă că inculpații au săvârșit faptele” și că Georgescu s-ar fi pregătit să plece din țară.

Pe de altă parte, judecătoarea care a făcut opinie separată – și a spus că măsura controlului judiciar este suficientă – a susținut că nu este destul de bine conturată existența unui grup infracțional și acuzația de înșelăciune ar putea fi, de fapt, o relație comercială reală. Inițial, judecătorul de drepturi și libertăți decisese eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sa sub control judiciar. Gândul a obținut documentul de la Curtea de Apel București și prezintă concluziile.

Practic, Călin Georgescu este acuzat de procurorii DIICOT de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 1,1 milioane euro.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul.