Călin Georgescu cere „turul doi înapoi” și suspendarea lui Nicușor Dan: „Acționați, momentul este acum, nu există mâine!”

Fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, transmite, pe Facebook, un mesaj clasei politice, în plină criză generată de actuala putere, în care cere reluarea turul doi din decembrie 2024 și suspendarea lui Nicușor Dan.

„În schimb, manipulatorii unui război în spatele perdelei lui ascundeau probe, urme și adevăruri incomode, precum cel al anulării alegerilor. De aceea, răul existent în societatea românească vine de la furtul alegerilor din anul 2024. Întoarcerea la democrație înseamnă doar turul doi înapoi. Altfel nimic nu se va putea construi pentru că a fost furat dreptul cetățenilor la vot”, a transmis Călin Georgescu.

„Începeți procedura de suspendare a președintelui ilegitim”

„Am foarte scurt timp și mă adresez tuturor membrilor Parlamentului, cei care mai au în inima, dragoste de țară, reprezentanților aleși care au depus jurământ față de țară și față de poporul român. A venit vremea să vă ridicați și să începeți procedura de suspendare a președintelui ilegitim”, a mai spus Călin Georgescu.

„La Constanța, ca și la Galați, este același tipar, întârziere, confuzie, lipsă de asumare”

Acesta a criticat și reacția autorităților în cazul incidentelor cu dronă de la Constanța și Galați și a făcut o paralelă cu modul în care instituțiile statului s-au mobilizat la momentul anulării alegerilor.

„Luna aceasta, pe data de 5 iunie, raportul constant s-a explodat o dronă maritimă. Ucrainean fără victime este cel mai important, dar să nu ne mințim putea să fie o mare tragedie. Concluzia e limpede Dumnezeu ne-a păzit. Odată cu explozia dronei s-au dispus și probele esențiale, probe care trebuie păstrate, analizate și explicate public.

La câteva secunde după incidentul de securitate națională, CSAT-ul trebuia invocat, adică imediat. Desigur, atunci când a fost vorba de anularea votului poporului român, respectiv de anularea alegerilor prezidențiale din data de 6 decembrie 2024, securitatea națională a fost invocată pe loc.

De atunci până astăzi nu s-a prezentat nicio probă, nicio dovadă cu privire la decizia abuzivă și ilegală luată la vremea aceea, 6 decembrie, 2024, cu atât mai mult dacă s-ar prezenta vreo formă de dovadă astăzi, cum s-a luat decizia la vremea respectivă. Pentru o dronă cu explozibil din portul Constanța, urmele au fost topite prin comunicate și a fost atunci ce este astăzi dubla măsură, adică dubla măsură în situația securității naționale. Este o problemă gravă unde au fost instituțiile pe data de 5 iunie sau înainte de această dată, instituții le specializate, SRI, SIE, DGIA?

Unde au fost oameni specializați care trebuiau să vadă pericolul înainte ca el să fie văzut de către populație? La Constanța, ca și la Galați, este același tipar, întârziere, confuzie, lipsă de asumare.

Un stat care și-a pierdut reflexul de a se apăra și de a-și apăra proprii cetățeni. Și, desigur, obligația sau lipsa obligației de a răspunde pentru ceea ce faci. Lipsa obligației de a da socoteală.

„Întoarcerea la democrație înseamnă doar turul doi înapoi”

Pe mine nu explozia mă cutremură ci liniștea de după. Dumnezeu ne-a ferit. Statul nu răspunde. Dar noi, poporul român, am trecut imediat ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Am trecut mai departe liniștiți. Să fie oare acesta somnul cel de moarte? Dacă drona ar fi explodat cu victime, România era împinsă într-o escaladare foarte periculoasă.

Un conflict pe care poporul român nu l-a cerut și nu l-a ales. În schimb, manipulatorii unui război în spatele perdelei lui ascundeau probe, urme și adevăruri incomode, precum cel al anulării alegerilor. De aceea, răul existent în societatea românească vine de la furtul alegerilor din anul 2024. Întoarcerea la democrație înseamnă doar turul doi înapoi. Altfel nimic nu se va putea construi pentru că a fost furat dreptul cetățenilor la vot.

Dumnezeu nu vrea război, Dumnezeu vrea pace, vrea dreptate, vrea o țară care să se vindece și o țară care să înflorească. Un popor moare nu doar când este lovit, ci când când se obișnuiește cu loviturile, poporul român este un popor creștin, cu frică de Dumnezeu și nu de oameni, cu frică de păcat și nu de adevăr.

Atunci cum ne lăsăm conduși de frică, nu trebuie să ne conducă. Curajul începe atunci când adevărul este mai portant decât confortul tău zilnic. Aceasta se numește suveranitate pentru cei care folosesc cuvântul dantuș în semn. Desigur, trebuie să ne iubim aproapele, pe român și pe străini. De asta nu înseamnă că iubirea îți cere ca să faci pace cu minciuna, cu tâlhărie, cu păcatul.

„Sunt vremuri când tăcerea duce la capitulare”

Iubirea adevărată are inimă, dar are și discernământ. Adică nu deschizi poarta si intră lupul, doar că este îmbrăcat în straie de oaie. Curajul astăzi este esențial pentru a fi un om moral, un om drept, un om bun într-o lume. Câte o vreme care premiază supunerea, supușenia, care duhnește și condamnă verticalitatea și demnitatea.

Dar sunt vremuri când tăcerea duce la capitulare.

Eu spun așa că un neam, un popor se stinge atunci când nu mai crede nimic și se ridică atunci când recunoaște și-l recunoaște pe Dumnezeu, recunoaște adevărul și curajul.

„Reprezintă un pericol real pentru existența statului român”

Ce s-a întâmplat pe data de 5 iunie 2026 a fost cel mai mare pericol pe lângă cam trecut ca națiune română în ultimii 36 de ani. De aceea, reiterez ceea ce am spus.

Am foarte scurt timp și mă adresez tuturor membrilor Parlamentului, cei care mai au în inima, dragoste de țară, reprezentanților aleși care au depus jurământ față de țară și față de poporul român. A venit vremea să vă ridicați și să începeți procedura de suspendare a președintelui ilegitim.

Și asta nu mâine, nu prin alte dezbateri și acum. Nu este doar un lider slab și unul inconsecvent, ne-am hotărât că reprezintă un pericol real pentru existența statului român prin acțiuni nechibzuite și distructive. Orice oră care trece prin inacțiune este o oră în plus în acest personaj poate distruge cărămidă cu cărămidă existența statului român.

De aceea vă transmit România privește istoria mă privește dacă nu acționați acum, nu va mai fi nimic de salvat. Fereastra de oportunitate este acum. Ridicați-vă, luați atitudine, acționați înainte ca ultima lumină a democrației să se stingă definitiv. Momentul este acum, nu există mâine”, mai transmis Călin Georgescu.